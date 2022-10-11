U23世界盃棒球賽13日開打 7局制節奏快將採雙先發

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）U23世界盃棒球賽將於13日開打，台灣首場比賽與哥倫比亞交手，今天開賽記者會總教練謝承勳表示，7局制的比賽節奏很快，先發輪值已有雛形，會採取雙先發安排、有狀況隨時換。

U23世界盃棒球賽將於13日開打，開幕戰台灣隊將於天母棒球場與哥倫比亞交手，此次總計12支球隊參賽，會打50場賽事，比賽場地為天母棒球場、洲際棒球場和斗六棒球場；台灣隊14日輪空，15日起依序與德國、日本、南非和委內瑞拉交手。

此次由謝承勳首度擔任國際賽總教練，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響也有名單替換，內野手謝彤恩確診、由捕手林軒逸替補入代表隊。

中華民國棒球協會表示，此次防疫規定，外隊採泡泡模式（0＋7），每天快篩陰性才可以外出練球，台灣代表隊從集訓開始每週自主快篩，如果有球員出現症狀也會快篩、以確保球員們的健康。

開賽記者會上世界棒壘球總會（WBSC）執行長施密特（Michael Schmidt）表示，棒球在台灣是最受到重視的運動，中華民國棒球協會今年陸續舉辦WBSC年會、U12世界盃棒球賽，扮演世界棒壘球總會重要角色，儘管疫情威脅仍存在，相信台灣有萬全的準備，竭盡所能舉辦賽事、有能力面對挑戰。

U23世界盃棒球賽在台灣舉行也備受關注，謝承勳表示，U23世界盃棒球賽從上一屆起改打7局，比賽節奏很快，一個失誤、一個失投都是很大的危機，狀況不好就需要快點換。

謝承勳表示，目前先發投手輪值有人選，但開幕戰投手還要再做最後討論，因應7局賽制，教練團會排出雙先發投手，中間也會夾雜一個危機拆彈型投手，有狀況可以馬上更換。（編輯：張芷瑄）1111011