台體「最後防線」曾家輝控球進步 有意挑戰選秀

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）大專棒球聯賽台體「最後防線」曾家輝今天後援4.2局無責失分，率隊晉級冠軍戰，儘管起步比人晚，但曾家輝比別人更努力，去年U23世界盃培訓磨鍊控球進步，今年也預計挑戰選秀。

台體19歲大二投手曾家輝展現大將之風，今天在111學年度大專棒球聯賽（公開一級）4強決賽，關鍵時刻後援登板，總計用59球投4.2局，僅被敲出2支安打，投出1次三振、失掉1分非責失分，球隊終場以4比3拿勝、曾家輝是勝投。

曾家輝預賽也有先發出賽，但複賽開始定位後援，今天賽前5場後援出賽，總計投6局失掉4分（1分責失分），拿下2次救援成功。

台體總教練林宗毅表示，曾家輝本來就是球隊倚賴的投手戰力，表現也很穩定，球隊先發投手人選多，把他放在後面教練團也比較放心。

曾家輝才大二就扛起球隊「最後防線」，林宗毅直言他不像是大二的投手，近一年控球節奏上也進度很多，去年U23世界盃棒球賽培訓歸隊後更成長、表現值得肯定。

曾家輝表示，今天登板壓力比較大一點，很久沒有丟這麼長局數，怕熱身不夠，但一直抱持著只要登板，後面投手就不用再上場的心態。

曾家輝去年春季聯賽投出完封勝，但他透露春季聯賽結束後狀況有點不太好，去年U23世界盃集訓期間，也有調整投球姿勢，球質會不太一樣。

曾家輝提到，U23世界盃培訓最大的收穫是抗壓性成長，不會讓自己這麼緊張，把壓力釋放在球技上。

曾家輝少棒是打社區棒球，一開始是興趣，後來覺得讀書沒有很厲害，想要走棒球路，雖然起步比人晚，但他說：「一開始比別人差、就要比別人更努力。」

曾家輝目前實戰最快球速約144公里，他表示在U23世界盃集訓期間有投到146公里，今年也打算挑戰中職選秀。（編輯：陳政偉）1120114