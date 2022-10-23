U23世界盃李晨薰好投、陳聖平3打點 台灣摘季軍創隊史最佳

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2022第4屆U23世界盃棒球賽22日下午在天母棒球場進行季軍戰，台灣隊與墨西哥隊交手，終場由台灣隊以3比1獲勝，奪下季軍。球員們開心合影留念。中央社記者趙世勳攝 111年10月22日

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）U23世界盃棒球賽季軍戰，台灣隊今天與墨西哥隊交手，台灣隊先發投手李晨薰投5局失1分、最速151公里，陳聖平回應教練團期待，2安包辦3分打點，率隊以3比1拿下季軍。



U23世界盃棒球賽季軍戰在天母棒球場舉行，台灣隊今天與墨西哥隊交手，台灣隊派出陣中火球男李晨薰先發，李晨薰開賽稍微有狀況，先被敲出安打，跑者靠著野手選擇、犧牲觸擊攻占得點圈，李晨薰暴投失掉1分。



台灣隊2局有攻勢，曾頌恩率先敲出安打、短打推進，再靠著陳聖平二壘打送回追平分。台灣隊3局曾宸佐敲出內野安打、靠著野手選擇攻占一、二壘，短打推進上到二、三壘，曾頌恩獲得故意四壞保送，陳聖平再補上安打，一棒2分幫助球隊超前比數。



台灣隊先發投手李晨薰總計用85球投5局，被敲出3支安打，投出4次三振，失掉1分責失分，最快球速151公里，好投壓制幫助球隊拿下關鍵勝利。



台灣隊複賽第2戰與墨西哥隊交手、延長賽輸球，也確定無緣冠軍戰，今天季軍戰再碰頭成功復仇。賽前總教練謝承勳透露，先發打序寫了好幾個版本，最後還是選擇把陳聖平放入先發打序，就是相信他能夠有適時一擊幫助球隊，陳聖平今天單場2安、3打點，用好表現回應教練團期待。（編輯：張雅淨）1111023

2022第4屆U23世界盃棒球賽23日下午在天母棒球場進行季軍戰，台灣隊最終以3比1擊退墨西哥隊，拿下季軍。球員們開心相擁慶祝。中央社記者趙世勳攝 111年10月23日

2022第4屆U23世界盃棒球賽季軍戰23日在天母棒球場舉行，台灣隊以3比1戰勝墨西哥隊，拿下季軍。台灣隊李亦崴（前中）感性發言後脫帽致意。中央社記者趙世勳攝 111年10月23日

U23世界盃棒球賽季軍戰23日在天母棒球場舉行，台灣隊迎戰墨西哥隊，最終台灣隊以3比1奪勝，成功摘下季軍。球員們脫帽向觀眾致意。中央社記者趙世勳攝 111年10月23日