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U23世界盃 哥倫比亞教頭讚林昱珉、陳聖平很出色

2022/10/16 16:30
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（中央社記者謝靜雯台中16日電）U23世界盃棒球賽哥倫比亞隊的總教練柯爾特斯對台灣不陌生，曾任統一獅隊客座教練，目前執教美職響尾蛇隊小聯盟1A，也點名台灣好手林昱珉、陳聖平很出色。

U23世界盃棒球賽哥倫比亞此次由柯爾特斯（Jorge Cortes）掌兵符，哥倫比亞13日首戰不敵台灣隊，昨天擊敗南非，今天延長賽以8比7擊敗委內瑞拉，目前預賽戰績2勝1敗。

哥倫比亞總教練柯爾特斯過去曾在中職統一獅隊擔任客座教練，他先前受訪時也曾表示，台灣的食物都很好吃，對於台灣白米飯特別想念。

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柯爾特斯雖然來過台灣執教，但是第一次率隊在國際賽與台灣交手，他表示，因為有到中職客座教練的經驗，更可以了解亞洲球隊的訓練和比賽方式。

柯爾特斯在美國職棒亞利桑那響尾蛇隊體系執教，帶過台灣投手林昱珉、野手陳聖平，接受媒體訪問時也主動提到陳聖平是很出色的球員，無論攻擊還是守備都很全方位，也評價林昱珉是很年輕又很有天分的球員。（編輯：張芷瑄）1111016

柯爾特斯
U23世界盃棒球賽 哥倫比亞延長賽勝委內瑞拉
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