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U23世界盃台灣16日對日本 派巨投林振瑋先發

2022/10/15 23:23（10/15 23:36 更新）
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U23世界盃棒球賽台灣隊預賽拿下2連勝，16日與日本隊交手，將派出身高203公分的巨投林振瑋（中）先發，林振瑋首場國際賽先發希望穩定發揮、投出身價。中央社記者鄭清元攝 111年10月15日
U23世界盃棒球賽台灣隊預賽拿下2連勝，16日與日本隊交手，將派出身高203公分的巨投林振瑋（中）先發，林振瑋首場國際賽先發希望穩定發揮、投出身價。中央社記者鄭清元攝 111年10月15日
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（中央社記者謝靜雯台中15日電）U23世界盃棒球賽台灣隊預賽拿下2連勝，明天與日本隊交手，將派出身高203公分的巨投林振瑋先發，林振瑋首場國際賽先發希望穩定發揮、投出身價。

U23世界盃棒球賽台灣隊預賽接連擊敗哥倫比亞、德國隊，明天將於洲際棒球場迎戰日本隊，派出陣中被看好有旅外實力的投手林振瑋先發。

林振瑋生涯最快球速可達158公里，加上身材優勢、表現備受矚目，舅舅則是知名退役球星郭泓志，林振瑋過去控球比較不穩定是缺點，台灣隊總教練謝承勳透露，林振瑋進到代表隊之後，有幫他稍微微調一個小動作，目前控球改善很多。

林振瑋表示，前幾天接到要先發投日本隊的任務，平常心、準備好迎接挑戰，第一次面對日本隊，這兩天也有關注日本隊的比賽，日本隊的打者棒子很黏、很會纏鬥，差不多的球就會破壞掉，選球也很謹慎。

林振瑋表示，首場國際賽先發很興奮，也希望可以穩定發揮，控球和變化球做好，不要落差太大，國際賽能投出好表現，也有助於提升身價。（編輯：陳正健）1111015

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