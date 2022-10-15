U23世界盃棒球賽賴延峰3.1局飆7K 台灣擊敗德國2連勝[影]

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U23世界盃棒球賽持續展開，台灣隊預賽第2戰15日在台中迎戰德國隊，台灣隊由投手賴延峰先發登板。中央社記者鄭清元攝 111年10月15日

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（中央社記者謝靜雯台中15日電）U23世界盃棒球賽台灣隊今天預賽與德國隊交手，先發投手賴延峰3.1局僅被敲出1支安打，飆出7次三振、無失分，展現壓制力，率隊以3比0擊敗德國隊，拿下預賽2連勝。

U23世界盃棒球賽台灣隊今天在洲際棒球場迎戰德國隊，派出來自合作金庫成棒隊的19歲投手賴延峰先發，賴延峰1局讓打者3上3下，2局先投出保送、被敲安打，接著連飆3次三振，力守不失分。

賴延峰3局也讓打者3上3下，4局投出保送、三振抓到第一個出局數後退場，總計投3.1局僅被敲出1支安打、飆出7次三振，投出2次保送，沒有失分，展現壓制力。

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台灣隊開賽就有攻勢，1局靠著失誤、保送、陳聖平適時安打送回第一分，3局曾宸佐率先敲出二壘打，再靠著高飛球、滾地球跑回第2分。

台灣隊6局再起攻勢，1人出局後陳聖平敲出二壘打，2人出局後紀慶然適時安打替球隊多添1分保險分，台灣隊順利拿下比賽勝利；徐基麟後援登板投3.2局無失分、再見牽制，替台灣隊守住勝利。（編輯：管中維）1111015

影片來源：WBSC