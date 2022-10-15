張聖豪首當國手直呼圓夢 U23世界盃想替國家拚

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（中央社記者謝靜雯台中15日電）U23世界盃棒球賽台灣隊今天由中信兄弟捕手張聖豪先發，首度入選國家隊直呼「圓夢」。他表示很享受比賽氛圍，也帶著兄弟教練隊友的祝福，希望好好替國家拚。

U23世界盃棒球賽台灣隊今天在台中洲際棒球場迎戰德國隊，台灣隊由投手賴延峰與捕手張聖豪先發搭檔。張聖豪先前到過兄弟主場洲際練習，但要正式在主場出賽是第一次，被問起會不會想像一下之後一軍在這邊出賽，他笑說：「感覺會很棒。」

張聖豪在13日U23世界盃首場比賽與哥倫比亞交手，比賽後半段替補上場，他表示沒有緊張，很享受當下氛圍、還有後援投手莊陳仲敖飆速的感覺，「專注在自己和守備上」，雖然有遇到一些危機，但想辦法多鼓勵，讓守備和投手穩下來，順利解決打者。

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張聖豪先前曾入選U18世界盃棒球賽培訓隊，最後沒有留在正選名單中。被問起會不會失落，他表示，也是自己做得不夠好，這次是首度入選國家隊算是「圓夢」，希望有機會幫國家拚最好的成績，也幫助自己經驗上面更成長。

入選U23世界盃棒球賽代表隊，張聖豪表示，兄弟隊隊友和學長都有鼓勵，二軍投捕教練王峻杰也對他說，打國際賽可以多看看外面的選手，知道自己不足的地方，也可以更進步，想辦法把好的地方表現出來。（編輯：管中維）1111015