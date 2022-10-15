U23世界盃日本2連勝 教頭對台灣隊印象：無缺陷[影]

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影片來源：WBSC

（中央社記者謝靜雯台中15日電）U23世界盃棒球賽日本今天與委內瑞拉交手，日本隊2局掌握機會搶分，中川拓紀敲超前比分安打，終場5比2拿下預賽2連勝。明天對上台灣隊，總教練石井章夫說，台灣隊沒有缺陷。

U23世界盃棒賽日本隊在台中洲際棒球場與委內瑞拉交手，日本隊1局上就有攻勢，中川拓紀、齋田海斗接連安打，再靠著高飛犧牲打先馳得點。

委內瑞拉1局下追分，靠著保送、孟多薩（Carlos Mendoza）安打推進，1人出局後齊里諾斯（Jesus Chirinos）二壘打，一棒2分、翻轉戰局。

日本隊2局上再起攻勢，抓準委內瑞拉投手出狀況，中村迅觸身球保送，1人出局後中田悠斗選到四壞保送，城野達哉再獲處身球保送，大西蓮高飛犧牲打送回追平分，中川拓紀適時安打，一棒2分幫助球隊要回領先。

日本隊6局靠著保送中田悠斗、城野達哉接連安打，多添1分保險分，順利拿下預賽2連勝，明天比賽將對上地主台灣隊。

日本隊總教練石井章夫表示，今天先發投手藤村哲之狀況不錯，但委內瑞拉打者很有力量，所以心態上比較謹慎，配球也比較小心，拿下預賽2連勝後稍微放心，明天對台灣隊的比賽是重點，會持續協助選手調整。

石井章夫多次率隊來台參賽，表示有稍微看一下此次台灣隊的比賽，形容台灣隊是投打平均「沒有缺陷的球隊」。（編輯：管中維）1111015

2022第4屆U23世界盃棒球賽持續展開，日本隊15日預賽第2戰對上委內瑞拉，由投手藤村哲之先發登板。中央社記者謝靜雯攝 111年10月15日