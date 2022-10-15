吳昇峰提醒別輕敵 19歲賴延峰U23世界盃好投

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（中央社記者謝靜雯台中15日電）U23世界盃棒球賽台灣隊最年輕19歲球員賴延峰今天先發抗德國，3.1局飆7K展現壓制力，賴延峰放膽投後面有學長頂著，母隊合作金庫王牌投手吳昇峰也提醒：「不要輕敵。」

19歲的賴延峰是U23世界盃棒球賽台灣隊陣中年紀最小的球員，今天扛起先發重責對德國隊，總計投3.1局僅被敲出1支安打，投出7次三振，從第2局開始連飆4次三振，他表示，過去好像沒有三振率這麼高。

身為陣中年紀最小的球員，賴延峰知道後面有學長頂著，投給打者打、讓守備幫忙守起來。他提到，情蒐給的資訊是德國隊打者對於外角和速球的攻擊能力不好，今天做得好的地方是位置有投出來。

賴延峰表示，今天開賽狀況不錯，但丟到後面局數球路開始偏高，也是後面需要再修正的地方；上一次在台灣打國際賽已經是2015年U12世界盃棒球賽，再度在主場出賽，賴延峰表示，放手投，不要想太多。

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賴延峰母隊合作金庫成棒隊陣中也有許多國際賽經驗豐富的學長，他透露到合庫後，從學長身上學到很多，高中和成棒不一樣，細膩度、投球位置和心理層面都需要提升。

賴延峰從吳昇峰身上學經驗，「有時候我會想太多，後來有調整心態照著捕手的配球來，盡力丟就好」。要來打U23世界盃之前，吳昇峰提醒：「不要輕敵，成棒代表隊都有一定的實力，把位置和小細節做好。」（編輯：管中維）1111015