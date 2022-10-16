U23世界盃棒球賽 哥倫比亞延長賽勝委內瑞拉

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（中央社記者謝靜雯台中16日電）U23世界盃棒球賽哥倫比亞今天與委內瑞拉交手，同是中南美洲球隊、誰都不想讓誰，兩隊鏖戰至延長賽第8局，哥倫比亞靠著再見失誤以8比7拿下勝利。

U23世界盃棒球賽哥倫比亞預賽首戰不敵台灣隊，昨天擊敗南非，今天在洲際棒球場與委內瑞拉交手。

兩隊比賽前半段有攻勢往來，4局上打完哥倫比亞2比6落後，4局下哥倫比亞靠著接連四壞保送、安打先馳得點，再靠著野手選擇跑回分數，2人出局後布爾瓦斯（Brayan Buelvas）開轟，2分砲幫助球隊扳平比數。

哥倫比亞5局下靠著哈拉巴（Branlyn Jaraba）適時安打超前比分，委內瑞拉6局追回1分扳平比數，兩隊正規7局打完7比7僵持不下，延長賽8局下，哥倫比亞靠著布爾瓦斯安打、委內瑞拉守備失誤跑回再見分、拿下預賽第2勝。

哥倫比亞總教練柯爾特斯（Jorge Cortes）表示，這場比賽從第一局開始就知道是硬仗，每一個上壘數都是球員盡心盡力才能做到的，今天從一出飯店開始，就感受到選手們很好的信心和精神。

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哥倫比亞延長賽第8局發生壘上跑者錯位插曲，柯爾特斯也坦言確實有犯錯，今天比賽一度落後4分，但選手們展現韌性追分，柯爾特斯也提到，早上有受到雨勢影響，後來天氣轉晴，加上不斷地跟選手討論該怎麼做、都有幫助。

被問起在同一區域的球隊是否會更想要贏對方，柯爾特斯表示確實如此，也提到首場與台灣比賽因為調整和時差沒能有最好的發揮，擊敗南非過後，選手們感覺越來越熟悉這個環境了。（編輯：張芷瑄）1111016