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U23世界盃對日本守備第一順位 林岳谷先發游擊

2022/10/16 19:00
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（中央社記者謝靜雯台中16日電）U23世界盃棒球賽台灣隊今晚迎戰勁敵日本，打序調整，內野手楊竣翔板凳待命，林岳谷首度先發出賽、守游擊，曾頌恩今天也回到先發打序，總教練謝承勳表示：「守備放在第一順位」。

U23世界盃棒球賽台灣隊今晚7時在台中洲際棒球場迎戰日本隊，派出身高203公分、火球派投手林振瑋先發，林振瑋期待能有穩定表現，也希望能投出身價拚旅外。

台灣隊今天打序也有微調，曾頌恩13日比賽被觸身球打中左手，昨天已經消腫，打擊也沒有太大的影響，昨天沒有先發出賽，但因為羅暐捷盜壘傷退，曾頌恩接替上場打擊，今天曾頌恩回到先發，扛4棒、守右外野。

台灣隊前2場比賽守備上也有一點瑕疵，今天讓內野手楊竣翔板凳待命，由富邦悍將隊今年選秀選入新秀林岳谷先發扛9棒、守游擊。

總教練謝承勳表示，先前雖然有提到，不會因為球員失誤責備球員，但今天面對日本隊，打擊方面可能不好打，要把守備放在第一順位。

台灣隊預賽接連擊敗哥倫比亞、德國，今天與日本交手力拚3連勝，日本隊今天派出潛力備受看好的右投手片山樂生先發，他也被評價有機會明年選秀獲日職球團指名。（編輯：張芷瑄）1111016

曾頌恩
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