U23世界盃林振瑋先發飆速159公里 台灣擊敗日本3連勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中16日電）U23世界盃棒球賽台灣隊今天與日本隊交手，台灣隊投手林振瑋先發3局飆速159公里、失掉1分非責失分，曾頌恩單場2安2打點，台灣隊以3比1拿下預賽3連勝。

U23世界盃棒球賽台灣隊今天在台中洲際棒球場迎戰日本隊，台灣隊由被看好具有旅外實力的投手林振瑋先發，林振瑋身高203公分，有身材和球速優勢，舅舅是有旅外資歷的退役球星郭泓志。

台灣隊1局抓準日本隊投手、守備有狀況，王騰玉選到四壞保送、靠著暴投上到二壘，再靠著失誤跑回台灣隊第1分，接著靠犧牲觸擊、曾頌恩二壘打送回團隊第2分。

日本隊2局下追分，靠著失誤、2人出局後大西蓮敲出左外野方向二壘打追回1分；台灣隊從2局開始打線受制，直到6局1人出局後靠著曾宸佐、李亦崴接連安打，曾頌恩補上安打，替球隊多添1分保險分。

台灣隊先發投手林振瑋總計投3局被敲4支安打，投出3次三振，失掉1分非責失分，現場計分板顯示最快球速159公里，刷新個人最快球速紀錄，原本最快球速為158公里。

投手莊昕諺接替中繼投2局連飆5次三振，沒讓日本隊敲出安打、投出1次保送，無失分，幫助球隊守住領先，莊陳仲敖後援投2局無失分、幫助球隊守住勝利。（編輯：張芷瑄）1111016