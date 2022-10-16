曾頌恩2安2打點打出4棒價值 眼淚不自覺落下

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（中央社記者謝靜雯台中16日電）U23世界盃棒球賽台灣隊今天與日本隊交手，打者曾頌恩單場2安2打點，打出4棒價值，攻守交換眼淚不自覺落下，雖然想著要享受比賽但壓力還是很大，希望對球隊有貢獻，「不想給球隊添麻煩」。

U23世界盃棒球賽台灣隊今晚在台中洲際棒球場迎戰日本隊，1局靠著保送、暴投、失誤先跑回1分，曾頌恩適時二壘打，送回球隊第2分，6局壘上有人時曾頌恩再補上安打、送回團隊第3分，單場2安2打點、打擊表現最亮眼。

曾頌恩直到賽後記者會還是紅著眼眶，他說打出第一支安打，還有6局送回分數時，心情都很激動，攻守交換時在場上眼淚不自覺得留下來，「要想辦法平復情緒，因為眼淚充滿眼眶會沒辦法聚焦。」

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曾頌恩表示，前兩場比賽打中心棒次都沒能有好表現，今天看到教練團還是把自己放在4棒，「我不想要給球隊添麻煩」，本來使用的棒子重量比較重，面對球速快的投手會跟不太上，也借用楊竣翔比較輕的球棒打、感覺不錯。

曾頌恩表示，今天練打時狀況就不錯，上場順順的打、不太強求，賽前說要享受比賽，但還是會有壓力，加上今天的對手是日本、觀眾又比開幕戰多，才會突然湧上情緒，賽後隊友也虧他，「眼眶怎麼紅紅的。」（編輯：李亨山）1111016