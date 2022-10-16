澎湖囝仔莊昕諺對日本連5K 樂喊「阿公應該很開心」

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（中央社記者謝靜雯台中16日電）U23世界盃棒球賽台灣隊今天與日本隊交手，投手群展現壓制力，中繼投手莊昕諺投2局連飆5次三振，投出生涯最速149公里、無失分，拿下勝投，他笑說：「阿公今天應該會很開心」。

U23世界盃棒球賽台灣隊今天與日本隊交手，先發投手林振瑋投3局失掉1分非責失分，飆速159公里，中繼投手樂天桃猿隊莊昕諺登板連續飆出5次三振，總計投2局沒被敲出安打、投出1次保送，無失分，拿下勝投。

後援投手莊陳仲敖也是投2局，沒被敲出安打、沒有四壞保送，飆出4次三振，台灣隊3任投手讓日本合計吞下12次三振，終場以3比1拿勝。

台灣隊總教練謝承勳表示，今天不管選手還是教練，都抱持著一個心態、就是努力往前衝，不要還沒有開始比賽就覺得自己會打不好，或者覺得對方的投手還是打者很好。

此次投手群表現不錯，謝承勳表示，和投手教練沈柏蒼、郭勇志有持續三方演練，這次投手群表現很棒，大家都展現很好的企圖心、一直想上場投。

中繼投手莊昕諺是澎湖出身的球員，今天母校馬公國中棒球隊的學弟和教練也有到場觀賽，莊昕諺表示，對於今天能夠連續三振日本隊5名打者也嚇一跳，想辦法往中間丟、讓球自己跑，「相信自己一定做得到。」

莊昕諺的家人都很支持他打球，他笑說尤其是阿公，這次比賽很期待看到他上場，「幾乎每場比賽都看，相信今天阿公會很開心。」（編輯：張芷瑄）1111016