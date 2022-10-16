林振瑋火球連發 U23飆速更在意控球

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（中央社記者謝靜雯台中16日電）U23世界盃棒球賽台灣隊今天與日本交手，投手群聯手壓制，先發投手林振瑋飆出生涯最速159公里，對於直球控球滿意，他表示很享受比賽感覺，開賽7、8分力投，比起速度更在意控球。

U23世界盃棒球賽台灣隊今天在洲際棒球場迎戰日本隊，台灣隊派出身高203公分的投手林振瑋先發，林振瑋開賽就155公里以上火球連發，今天最快球速計分板上顯示159公里，又刷新生涯最快球速紀錄，也有球探測速槍測到160公里。

林振瑋今天2局面對首名打者接球傳一壘出現失誤，2人出局後被敲安打失分，總計投3局被敲4支安打，投出3次三振、沒有四壞保送，失掉1分非責失分，好投壓制，台灣隊終場以3比1拿勝。

被問起刷新個人生涯最快球速，他表示沒有特別去看，開賽用7、8分力投，退場後才知道有投到159公里，比起追求球速，現在更在意控球，今天對直球的控球很滿意，希望變化球可以更穩定一點，可以刷新個人最快球速還是很開心。

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林振瑋表示，此批日本隊跟印象中的日本隊感覺不太一樣，印象中日本隊的戰術很多，擊球也很扎實，反而不太會去追求長打，但今天交手明顯感覺他的攻擊慾望很強烈。

林振瑋自評今天整體投球感覺不錯，除了2局那個暴傳，他笑說，本來怕太用力催隊友會不好接，想說慢慢傳出去結果是暴傳，「當下腦袋一片空白，想說完蛋了。」投到3局發現右手中指指甲裂掉，也主動跟教練團說換投，不希望影響到球隊。（編輯：李亨山）1111016