U23世界盃對南非打序微調 羅暐捷應不會再上場

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中職統一獅隊野手羅暐捷因十字韌帶撕裂，接下來的比賽應該都不會再上場。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝靜雯台中17日電）U23世界盃棒球賽台灣隊今晚迎戰南非隊打序調整，陳聖平、曾頌恩休兵；傷兵羅暐捷回報狀況後十字韌帶撕裂，還要詳細檢查安排後續復健，接下來的比賽應該都不會再上場。

U23世界盃棒球賽台灣隊今天在台中洲際棒球場迎戰南非隊，台灣隊打序微調，昨天單場雙安的曾頌恩今天休兵，4棒由顏國晉扛起，紀慶然先發守三壘，林軒逸先發打指定打擊，楊竣翔回到先發守二壘。

總教練謝承勳表示，羅暐捷的片子經過高醫再次確認之後，判斷是後十字韌帶撕裂，不用動刀，但還需要詳細檢查，再安排後續的復健，接下來的比賽應該都不會上場。

謝承勳表示，羅暐捷是球隊重要的外野戰力，少了他當然影響很大，今天讓王騰玉嘗試守右外野，適應一下外野的視線。

台灣隊今天派出來自台東大學的投手游騰堯先發，謝承勳表示，後面還是有準備其他投手，也會讓目前還沒有上場的投手適應一下比賽感覺。（編輯：李亨山）1111017