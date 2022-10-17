U23世界盃棒球賽台灣打線發揮 預賽4連勝晉級

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U23世界盃棒球賽，台灣隊17日晚間在台中洲際棒球場交手南非隊，台灣隊顏國晉3局上敲出中外野落地安打，幫助球隊進攻得分。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日

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（中央社記者謝靜雯台中17日電）U23世界盃棒球賽台灣隊今天與南非隊交手，台灣隊先發投手游騰堯投3局失1分、台灣團隊敲出10支安打，終場以14比1、5局拿下預賽4連勝，確定晉級超級循環賽複賽。

U23世界盃棒球賽台灣隊今天在洲際棒球場迎戰南非隊，台灣隊先發投手游騰堯前2局都有讓南非隊打者上壘，但沒有失分，3局下先被敲出內野安打、投出觸身球保送，1人出局後被敲出高飛犧牲打失掉1分。

游騰堯今天總計投3局被敲2支安打，投出1次三振、1次保送，失掉1分責失分；巴青少接手中繼投1局，被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，郭定泓後援1局穩守，替球隊守住勝利。

台灣隊3局上有攻勢，靠著王騰玉安打、盜壘，曾宸佐選到保送，李亦崴獲得故意四壞保送，顏國晉適時安打送回團隊第1分，再靠著保送，紀慶然、林軒逸、張聖豪接連安打添分，台灣隊攻勢延續，單局打了15人次，攻下11分大局、奠定勝基。

台灣隊4局再添3分保險分，順利拿下比賽勝利；台灣隊預賽接連擊敗哥倫比亞、德國、日本、南非，拿下4連勝、確定晉級超級循環賽複賽。（編輯：陳仁華）1111017

U23世界盃棒球賽，台灣隊17日晚間迎戰南非隊，台灣隊張聖豪在3局上敲出中右外野二壘打，成功讓3名跑者回來得分。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日

U23世界盃棒球賽，台灣隊17日晚間迎戰南非隊，派出投手游騰堯先發，投至3局未失分。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日

U23世界盃棒球賽，台灣隊17日晚間在台中洲際棒球場迎戰南非隊，3局上台灣隊張聖豪（右2）在隊友攻勢下成功奔回本壘得分，回休息區時與隊友擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日