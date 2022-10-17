游騰堯對南非先發自評不算好 U23世界盃收穫多
2022/10/17 21:58（10/17 22:06 更新）
U23世界盃棒球賽，台灣隊17日晚間迎戰南非隊，派出投手游騰堯先發，投至3局未失分。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日
（中央社記者謝靜雯台中17日電）U23世界盃棒球賽台灣隊今天與南非隊交手，先發投手游騰堯雖然有遇到狀況，但馬上穩住，投3局失1分。游騰堯表示，進到代表隊後學到很多東西，場上的配球觀念進步多。
U23世界盃棒球賽台灣隊與南非隊交手，游騰堯前兩局都有讓南非打者上壘，3局下先被敲出內野安打、投出觸身球保送，1人出局後被敲出高飛犧牲打失掉1分，今天總計投3局被敲2支安打，投出1次三振、1次保送，失掉1分責失分。
游騰堯表示，今天雖然有遇到一些狀況，但本身不是三振型的投手，投進去讓打者打不好、守備幫忙，對實力有段懸殊的南非先發，保持平常心，但自評控球有點沒到位，沒有投到捕手要的位置，表現不算特別理想。
游騰堯進到代表隊後定位以中繼為主，今天的先發任務算是意外，但在母隊角色本來就是先發、後援兩頭跑。
游騰堯國小、國中都算國手經驗豐富的球員，此次入選代表隊，他表示，教練團有提醒他，技術可以自己去摸索提升，但場上的觀念要加強，代表隊的投手教練也給很多建議，收穫不少。
台灣隊預賽4連勝，確定晉級複賽。被問起接下來還有沒有想要對上哪隊，游騰堯表示，沒有特別想什麼，大家同一目標，把每一場勝利拿下來。（編輯：管中維）1111017
U23世界盃棒球賽，南非隊與台灣隊17日晚間在台中洲際棒球場交手，最終南非隊以1比14輸給台灣隊。賽後南非隊球員在場上合影，開心面對鏡頭。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日
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