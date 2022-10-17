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U23世界盃台灣不輕敵 投打發揮擊敗南非晉級

2022/10/17 21:44（10/17 22:01 更新）
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U23世界盃棒球賽，台灣隊17日晚間迎戰南非隊，台灣隊張聖豪在3局上敲出中右外野二壘打，成功讓3名跑者回來得分。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日
U23世界盃棒球賽，台灣隊17日晚間迎戰南非隊，台灣隊張聖豪在3局上敲出中右外野二壘打，成功讓3名跑者回來得分。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日
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（中央社記者謝靜雯台中17日電）U23世界盃棒球賽台灣隊今天與南非交手，投打發揮，以14比1、5局拿下勝利，確定晉級複賽。台灣隊總教練謝承勳表示，雖然技術面有懸殊，但有提醒球員不能輕敵，全力搶勝。

U23世界盃棒球賽台灣隊在洲際棒球場與南非隊交手，台灣隊游騰堯先發投3局被敲2支安打，投出1次三振、1次保送，失掉1分責失分；巴青少接手中繼投1局，被敲出1支安打，投出3次三振、無失分、是勝投，郭定泓後援1局無失分，替球隊守住勝利。

台灣隊前兩局沒能拿下分數，直到3局才打開，單局打了15人次攻下11分大局，4局再添3分保險分，順利拿下比賽勝利。

謝承勳表示，雖然兩隊技術層面有點懸殊，但有提醒選手不可以輕敵，把該做的事情做好。

謝承勳也提到，早上有針對情蒐資料提醒球員，南非隊的投手球速不快，不要去追打壞球，但前2局沒有做好，也有一直提醒選手要把重心留住。

台灣隊預賽接連擊敗哥倫比亞、德國、日本、南非，預賽4連勝，確定晉級超級循環賽複賽，明天最後一場比賽將與委內瑞拉交手。謝承勳表示，委內瑞拉打擊蠻強的，每一場比賽都要當作最後一場比賽去比。（編輯：管中維）1111017

U23世界盃棒球賽台灣隊17日晚間與南非隊交手，最後以14比1、5局獲勝，台灣隊林軒逸（圖）3局上靠著隊友張聖豪的中右外野二壘打，成功回本壘得分。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日
U23世界盃棒球賽台灣隊17日晚間與南非隊交手，最後以14比1、5局獲勝，台灣隊林軒逸（圖）3局上靠著隊友張聖豪的中右外野二壘打，成功回本壘得分。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日
U23世界盃棒球賽，南非隊與台灣隊17日晚間在台中洲際棒球場交手，最終南非隊以1比14輸給台灣隊。賽後南非隊球員在場上合影，開心面對鏡頭。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日
U23世界盃棒球賽，南非隊與台灣隊17日晚間在台中洲際棒球場交手，最終南非隊以1比14輸給台灣隊。賽後南非隊球員在場上合影，開心面對鏡頭。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日
U23世界盃棒球賽，台灣隊17日晚間在台中洲際棒球場交手南非隊，台灣隊顏國晉3局上敲出中外野落地安打，幫助球隊進攻得分。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日
U23世界盃棒球賽，台灣隊17日晚間在台中洲際棒球場交手南非隊，台灣隊顏國晉3局上敲出中外野落地安打，幫助球隊進攻得分。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日
U23世界盃棒球賽，台灣隊17日晚間迎戰南非隊，派出投手游騰堯先發，投至3局未失分。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日
U23世界盃棒球賽，台灣隊17日晚間迎戰南非隊，派出投手游騰堯先發，投至3局未失分。中央社記者鄭清元攝 111年10月17日
謝承勳
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