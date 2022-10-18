更多編輯台推薦新聞：
卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元
國際

卡達房東要求房客搬離 看準世界盃住宿商機一晚要價逾5萬元

黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機
政治

黃義交學養俱佳談笑風生 獲封宋楚瑜傳真機

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
U23棒球世界盃
新聞專題
U23棒球世界盃1/71
首頁 / 運動

U23世界盃A組晉級隊伍確定 台灣分組第一帶2勝

2022/10/18 14:59（10/18 15:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
U23世界盃棒球賽A組晉級隊伍確定，哥倫比亞（圖）18日擊敗德國、取得預賽第3勝，台灣確定以分組第一帶著2勝晉級複賽，日本第2、哥倫比亞第3，今晚台灣與委內瑞拉比賽無關晉級。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月18日
U23世界盃棒球賽A組晉級隊伍確定，哥倫比亞（圖）18日擊敗德國、取得預賽第3勝，台灣確定以分組第一帶著2勝晉級複賽，日本第2、哥倫比亞第3，今晚台灣與委內瑞拉比賽無關晉級。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月18日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中18日電）U23世界盃棒球賽A組晉級隊伍確定，哥倫比亞今天擊敗德國、取得預賽第3勝，台灣確定以分組第一帶著2勝晉級複賽，日本第2、哥倫比亞第3，今晚台灣與委內瑞拉比賽無關晉級。

U23世界盃棒球賽台灣預賽與日本、哥倫比亞、委內瑞拉、德國、南非同在A組，台灣隊預賽接連擊敗哥倫比亞、德國、日本、南非取得4連勝，今晚7時將與委內瑞拉在台中洲際棒球場交手。

哥倫比亞今天與德國隊交手，先發投手佛洛列茲（Santiago Florez）投5局被敲出2支安打，投出5次三振、2次保送、無失分，率隊以7比0擊敗德國，取得預賽第3勝（2敗）。

委內瑞發目前戰績2勝2敗，即使今晚比賽贏台灣隊拿下第3勝，但因為昨天輸給日本、16日延長賽輸給哥倫比亞，比較對戰關係後、確定無緣晉級。

A組晉級隊伍確定為台灣、日本、哥倫比亞，台灣帶著2勝晉級超級循環賽複賽，日本帶著1勝1敗，哥倫比亞則帶著2敗晉級。（編輯：張芷瑄）1111018

哥倫比亞
U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
U23世界盃台灣不輕敵 投打發揮擊敗南非晉級