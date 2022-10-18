U23世界盃A組晉級隊伍確定 台灣分組第一帶2勝

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U23世界盃棒球賽A組晉級隊伍確定，哥倫比亞（圖）18日擊敗德國、取得預賽第3勝，台灣確定以分組第一帶著2勝晉級複賽，日本第2、哥倫比亞第3，今晚台灣與委內瑞拉比賽無關晉級。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月18日

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（中央社記者謝靜雯台中18日電）U23世界盃棒球賽A組晉級隊伍確定，哥倫比亞今天擊敗德國、取得預賽第3勝，台灣確定以分組第一帶著2勝晉級複賽，日本第2、哥倫比亞第3，今晚台灣與委內瑞拉比賽無關晉級。

U23世界盃棒球賽台灣預賽與日本、哥倫比亞、委內瑞拉、德國、南非同在A組，台灣隊預賽接連擊敗哥倫比亞、德國、日本、南非取得4連勝，今晚7時將與委內瑞拉在台中洲際棒球場交手。

哥倫比亞今天與德國隊交手，先發投手佛洛列茲（Santiago Florez）投5局被敲出2支安打，投出5次三振、2次保送、無失分，率隊以7比0擊敗德國，取得預賽第3勝（2敗）。

委內瑞發目前戰績2勝2敗，即使今晚比賽贏台灣隊拿下第3勝，但因為昨天輸給日本、16日延長賽輸給哥倫比亞，比較對戰關係後、確定無緣晉級。

A組晉級隊伍確定為台灣、日本、哥倫比亞，台灣帶著2勝晉級超級循環賽複賽，日本帶著1勝1敗，哥倫比亞則帶著2敗晉級。（編輯：張芷瑄）1111018