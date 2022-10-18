U23世界盃台灣隊迎戰委內瑞拉 盧秀燕擔任開球嘉賓

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）U23世界盃棒球賽今天晚上台灣隊將在台中洲際棒球場迎戰委內瑞拉，台中市長盧秀燕獲邀擔任開球嘉賓，她邀請球迷力挺台灣英雄，也祝福台灣隊連戰皆捷，爭取金盃。

U23世界盃棒球賽A組晉級隊伍確定，台灣確定以分組第一帶著2勝晉級複賽，日本第2、哥倫比亞第3，今晚台灣與委內瑞拉比賽無關晉級。今天晚上，盧秀燕將前往擔任開球嘉賓。

台中市政府運動局今天發布新聞稿，運動局長李昱叡表示，致力打造台中「酷城市、酷運動」，近年成功舉辦多項重要國際賽事，包括2019年亞洲棒球錦標賽、世界12強棒球錦標賽，以及現正登場的U23世界盃棒球賽，2023世界棒球經典賽也將在台中舉行。

運動局表示，台中棒球運動風氣興盛，獲世界棒壘球總會頒發「世界棒球之都」美譽，台中市擁有少棒、青少棒、青棒、成棒、職棒五級棒球完整體制，同步發展全民棒球，包括樂齡者熱愛的不老棒球、迷你棒球，及社區、學生、身障、女子棒球等。（編輯：陳仁華）1111018