U23日本投手權田琉成對九份印象深 讚台灣隊團結

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U23世界盃棒球賽日本隊18日預賽最後一戰以9比0擊敗南非隊，戰績4勝1敗晉級複賽；日本隊投手權田琉成高中曾來台畢業旅行，對九份的印象最深。圖為權田琉成17日出賽畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月18日

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（中央社記者謝靜雯台中18日電）U23世界盃棒球賽日本隊今天預賽最後一戰以9比0擊敗南非隊，戰績4勝1敗晉級複賽；日本隊投手權田琉成對台灣比賽有登板，高中曾來台畢業旅行，對九份的印象最深。

U23世界盃棒球賽日本隊今天預賽最終戰與南非隊交手，投打發揮以9比0拿下勝利，複賽戰績4勝1敗、以分組第2名、帶著1勝1敗晉級超級循環賽複賽。

日本隊投手權田琉成預賽連4戰登板，對台灣隊比賽7局登板後援，面對台灣隊首名打者紀慶然被敲出安打，1人出局後投出保送，再讓台灣隊打者敲出雙殺打化解危機，投1局無失分。

權田琉成談起對台灣隊的印象表示，「感覺整支球隊融為一體，很團結合作」，不像日本隊默契上還沒有很好，直言台灣隊是不好對付的球隊，尤其對紀慶然的印象深刻，「被他打出安打，他和日本的打者類型很像。」

權田琉成在高中畢業旅行時也曾來過台灣，他表示，台灣跟日本的感覺完全不一樣，食物的味道有點偏甜，當時也有去逛夜市，「有種獨特的味道」，對九份的印象最深刻，當時也有到高雄參訪姐妹校但沒有其他棒球相關的行程。

再度來到台灣，權田琉成表示，第一次是來玩，這次來參加比賽心情比較複雜，每天都會遇到不同的狀況。

日本確定晉級超級循環賽複賽，目前B組的韓國隊也拿下4勝、確定晉級複賽，權田琉成表示，韓國隊也是很強的球隊、跟台灣隊差不多，預賽輸給台灣，複賽不想要再輸韓國，會盡最大努力幫助球隊。（編輯：吳協昌）1111018