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克魯茲直言張翔「會成為怪物」 點3打者能拚亞運

2022/10/17 19:29（10/17 19:51 更新）
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U23世界盃棒球賽台灣隊預賽3連勝，但打擊發揮不如預期；打擊教練克魯茲對球員充滿信心表示，捕手張翔資質極佳，提升經驗、會越來越好，「會成為怪物」。圖為張翔13日與哥倫比亞比賽先發畫面。中央社記者謝靜雯攝 111年10月17日
U23世界盃棒球賽台灣隊預賽3連勝，但打擊發揮不如預期；打擊教練克魯茲對球員充滿信心表示，捕手張翔資質極佳，提升經驗、會越來越好，「會成為怪物」。圖為張翔13日與哥倫比亞比賽先發畫面。中央社記者謝靜雯攝 111年10月17日
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（中央社記者謝靜雯台中17日電）U23世界盃棒球賽台灣隊前3戰打擊發揮不如預期，打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）對球員充滿信心表示，張翔資質極佳，「會成為怪物」，而羅暐捷、李亦崴有打亞洲運動會能力。

台灣隊預賽3連勝，但打擊發揮不如預期；克魯茲表示，贏球不是只靠安打，還需做好很多小地方，如委內瑞拉等安打很多，卻無法贏球，主要就是紀律不好。台灣球員很有慾望、搶勝企圖旺盛，投手群表現非常棒，有辦法贏球。

克魯茲談及捕手張翔表示，「非常非常好，天賦和條件都很好」，會是台灣以後的明星，接球、擋球和傳球非常突出，重要的是很享受比賽感覺，這是天生的，不易遇到這種資質捕手。

他說，才19歲的張翔還有很多進步空間，最重要是要常上場比賽，提升經驗、會越來越好，「會成為怪物」。

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至於外野手羅暐捷傷勢影響，後面比賽可能無法再上場；克魯茲表示，很難過，羅暐捷是攻擊上重要角色，但只能接受。羅暐捷進代表隊後，在打擊區自信提升很多，只要多點時間、一定會更進步。

也是2023年亞運台灣代表隊教練團成員的克魯茲說，張翔、羅暐捷和U23台灣隊長李亦崴有打亞運能力。李亦崴非常好，有領導氣質及打職業棒球能力，留在社會隊可能自有考量。（編輯：李明宗）1111017

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