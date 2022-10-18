曾宸佐延長賽再見安打 U23世界盃棒球賽台灣5戰全勝晉級[影]

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U23世界盃棒球賽，台灣隊18日晚間在台中洲際棒球場迎戰委內瑞拉，台灣隊曾宸佐（左）在1局下敲安上二壘，接著在隊友攻勢下回本壘得分，與隊友擊掌致意。中央社記者鄭清元攝 111年10月18日

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（中央社記者謝靜雯台中18日電）U23世界盃棒球賽台灣今天賽前已經確定晉級，兩隊鏖戰至延長賽第8局，徐基麟後援1局無失分，台灣隊8局下靠著曾宸佐再見安打以4比3擊敗委內瑞拉拿下預賽5連勝。

U23世界盃棒球賽台灣隊昨天擊敗南非隊後，就已經確定以分組第一名、帶著2勝晉級超級循環賽複賽，複賽將於20日開打；台灣隊今天在台中洲際棒球場與委內瑞拉交手、無關晉級。

台灣隊今天派出火球男李晨薰先發，1局被首名打者敲出安打，接著連抓3個出局數、沒有失分，2局2人出局後有狀況，接連被敲3支安打、失掉1分，再讓打者敲出飛球出局、完成投球任務。

李晨薰今天總計投2局被敲4支安打，投出3次三振、沒有保送，失掉1分責失分、無關勝敗。

台灣隊1局下靠著曾宸佐二壘打開啟攻勢，再靠著滾地球、李亦崴安打先馳得點，委內瑞拉2局上拿下1分、扳平比數。

台灣隊3局換上巴青少中繼，被委內瑞拉4棒打者齊里諾斯（Jesus Chirinos）敲出陽春砲。

台灣隊2到5局都沒有拿下分數，6局靠著顏國晉內野安打、短打推進、楊竣翔適時安打幫助球隊扳平比數，曾宸佐補上安打幫助球隊超前比分。

委內瑞拉齊里諾斯7局再從後援投手郭定泓手中開轟，單場雙響砲、讓戰局再度回到平手；兩隊鏖戰至突破僵局制延長賽第8局，徐基麟8局上穩守不失分，8局下台灣隊靠著曾宸佐再見安打拿下勝利。（編輯：張芷瑄）1111018

影片來源：WBSC

U23世界盃棒球賽，台灣隊18日晚間派出投手李晨薰先發，對戰委內瑞拉。中央社記者鄭清元攝 111年10月18日

U23世界盃棒球賽，台灣隊18日晚間在台中洲際棒球場迎戰委內瑞拉，台灣隊楊竣翔（左）6局下敲出安打並成功上到二壘，帶有1分打點，幫助球隊追平比分。中央社記者鄭清元攝 111年10月18日

U23世界盃棒球賽，台灣隊18日晚間在台中洲際棒球場迎戰委內瑞拉，最終以4比3獲勝。台灣隊陳聖平（左）在7局下敲左外野二壘安打，成功上壘。中央社記者鄭清元攝 111年10月19日

U23世界盃棒球賽，台灣隊18日晚間以4比3擊敗委內瑞拉，台灣隊曾宸佐8局下敲出中外野再見安打結束比賽，跑壘時他開心跳躍。中央社記者鄭清元攝 111年10月18日