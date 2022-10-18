U23世界盃 韓國延長賽氣走波多黎各4連勝

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U23世界盃棒球賽B組龍頭之爭，韓國18日在延長賽第8局以3比2氣走波多黎各，預賽4連勝確定以B組第一晉級複賽。圖為韓國隊繳出先發6局只失1分好投的韓昇宙。中央社記者陳亦偉攝 111年10月18日

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（中央社台北18日電）U23世界盃棒球賽B組賽事，韓國隊今天在延長賽8局下半，靠游擊手金寒星（音譯）在1出局滿壘時的內野安打，最終3比2氣走波多黎各，預賽4連勝可望以B組第一晉級複賽。

韓國與波多黎各兩支B組不敗之師今天正面強碰，雙方前4局都沒能突破，波多黎各5局上靠第8棒羅斯（Shawn Michael Ross）陽春砲先馳得點，韓國5局下第3棒宋承桓適時安打扳平，6局下靠第7棒趙世鎮陽春砲超前。

7局上波多黎各最後反攻，第1棒帕根（Ezequiel Alexander Pagan）在2出局時敲安追平，把比賽逼入延長。啟動突破僵局制的8局上，韓國隊守住未失分，8局下輪韓國進攻，第4棒尹棟熙獲保送形成無人出局滿壘，雖然第5棒遭三振，但仍靠第6棒金寒星的再見安打勝出。

韓國隊預賽收下4連勝，可望以B組第一晉級複賽，波多黎各吞下本屆首敗，但晉級態勢依舊有利。

稍早另一場古巴對墨西哥之戰，古巴靠3名投手徹底封鎖墨西哥打線，自己則在7局上拿下兩分，終場就以2比0勝出，3連敗後終於拿到本屆賽會首勝。（編輯：陳亦偉）1111018