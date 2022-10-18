劉基鴻提醒要冷靜 顏國晉U23世界盃安打開張

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（中央社記者謝靜雯台中18日電）U23世界盃棒球賽台灣隊野手顏國晉此次場場先發，前3戰8打數沒有安打，昨天扛4棒首安出爐；顏國晉入代表隊收穫多，味全龍隊劉基鴻也有鼓勵他，「冷靜面對比賽」。

U23世界盃棒球賽台灣隊野手顏國晉預賽前3場出賽都有先發，但沒有安打表現，昨天與南非隊交手，先發扛4棒、守左外野，2局敲出安打、送回昨天台灣隊第一分，此次賽會安打開張。

顏國晉表示被排打4棒當然會有壓力，前3場比賽都沒有打出安打，從青少棒到青棒都是隊友的劉基鴻也有打電話給他，顏國晉表示，兩人平時不常聊天，有聊天大部分也都是談棒球。

顏國晉表示，對日本比賽結束後有點低潮，劉基鴻有鼓勵他打國際賽有壓力很正常，要想辦法快點調整心態、冷靜面對接下來的比賽，不要因為幾次打不好就急著表現，放慢節奏應對比賽。

顏國晉高中就讀青棒名校平鎮高中，畢業後升上台體大，他透露大一、大二有想過挑戰職棒，後來覺得能力可能還不足以挑戰職棒，所以最後打消念頭，目前效力台灣電力成棒隊。

首度入選成棒國家隊，顏國晉表示收穫很多，過去就曾聽過打擊教練克魯茲，這次很開心可以跟克魯茲學習，不管是技術層面還是心理層面，「他給球員很大的信心。」（編輯：張芷瑄）1111018