U23世界盃韓國帶2勝晉級 20日與台灣交手

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U23世界盃棒球賽B組晉級隊伍確定，韓國隊（圖）預賽最後一戰與墨西哥交手，兩隊鏖戰至延長賽，韓國隊靠著失誤跑回致勝分，帶著2勝晉級複賽，20日將與台灣交手。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月19日

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）U23世界盃棒球賽B組晉級隊伍確定，韓國隊預賽最後一戰與墨西哥交手，兩隊鏖戰至延長賽第8局，韓國隊靠著失誤跑回致勝分，以1比0拿勝，帶著2勝晉級複賽，明天將與台灣交手。

U23世界盃棒球賽A組晉級隊伍台灣以分組第一、帶著2勝晉級，第2名日本帶著1勝1敗，第3名哥倫比亞帶著2敗晉級超級循環賽複賽。

B組戰況韓國隊今天賽前預賽4連勝也確定是分組第一晉級，今天與墨西哥隊交手，攸關複賽帶入的戰績。

兩隊正規7局打完0比0僵持不下，延長賽突破僵局制8局上，韓國靠著失誤跑回致勝分，墨西哥8局下沒能追回分數、吞下敗仗。

B組晉級隊伍確定，韓國隊分組第一、帶著2勝晉級，澳洲隊排名第2卻帶著2敗晉級，墨西哥隊是分組第3、帶著戰績1勝1敗晉級。

超級循環賽複賽將於20日在天母棒球場開打，台灣將於晚間7時碰上勁敵韓國隊，澳洲複賽首戰與日本交手，墨西哥首戰與哥倫比亞交手。（編輯：張芷瑄）1111019