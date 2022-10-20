U23世界盃棒球賽複賽 日本擊退澳洲

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）日本隊今天U23世界盃棒球賽複賽首戰靠著富田蓮6局僅失1分，加上相羽寛太第3局關鍵安打，以2比1擊退澳洲隊，富田蓮連2戰先發都摘下勝投。

U23世界盃棒球賽今天在天母棒球場展開複賽賽程，打頭陣的墨西哥以4比3擊退哥倫比亞，另2場為日本隊出戰澳洲隊，壓軸則由地主台灣隊與韓國隊交手。

日本隊3局下靠著安打、保送以及投手暴投，攻占二、三壘，相羽寛太隨後適時擊出安打帶有2分打點，幫助日本隊取得2比0領先。

已報名今年日職選秀日本隊投手富田蓮，繼預賽對哥倫比亞投5局失1分非責失分、奪下勝投後，今天再度先發對澳洲隊，澳洲隊直到6局上才突破封鎖，靠著連續安打和佛里奇（Dermot Daniel Fritsch）內野滾地球，打破鴨蛋，但日本隊最終仍以2比1勝出。

富田蓮此役6局被敲4安，僅失1分，連2戰都展現K功，狂飆8次三振，拿下勝投。

敲出勝利打點的相羽寛太，這次是首度入選國家隊，回憶起第3局那次打擊，他賽後接受媒體聯訪時表示，當時想著要把握得分機會，鎖定設定的球路進行攻擊，「其實那一球有點擠壓到，後來球掉下來沒被接住，很開心」。

相羽寛太預賽對台灣隊一役並未上陣，他坦言，儘管有點可惜，「但是球隊輸球，比我沒上場更加可惜」。

日本隊明天複賽第2戰將迎戰韓國，相羽寛太表示，觀察前面比賽韓國隊很有韌性，希望明天兩隊交手時，自己也能發揮不輸給對方的韌性。

A組分組第一的台灣隊帶著2勝晉級複賽（超級循環賽），分組第2的日本隊帶著1勝1敗，分組第3的哥倫比亞則帶著2敗晉級。B組龍頭韓國隊同樣帶著2勝前進複賽，而墨西哥、澳洲各帶著1勝1敗、2敗晉級。

墨西哥、日本隊今天複賽雙雙贏球後，目前複賽戰績均為2勝1敗。（編輯：張雅淨）1111020