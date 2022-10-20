林岳平點名有機會征戰經典賽 林振瑋：很意外

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）世界棒球經典賽台灣隊總教練林岳平點名U23世界盃投手林振瑋、李晨薰有機會列入經典賽大名單。林振瑋今天得知後坦言，從未想過，聽聞很意外，腦袋一片空白。

U23世界盃棒球賽台灣隊投手林振瑋、李晨薰這次表現亮眼，其中林振瑋預賽對日本投3局，被敲4安，失1分非責失分，送出3次三振，且最快球速159公里，而他的舅舅正是前旅美投手郭泓志。

世界棒球經典賽明年3月登場，投手林振瑋、李晨薰的好表現都看在林岳平眼裡，未來有機會列入經典賽大名單，林振瑋第一時間得知後相當意外，坦言腦袋一片空白。

在林振瑋印象中，經典賽是很盛大的國際賽，各國派出選手甚至比奧運還要強，他坦言，過去未曾想過有機會參加經典賽，「還不敢想那麼遠，覺得自己等級還不到那邊、還太淺」。

林振瑋過去高中時因為復健結識林岳平，他透露，當時林岳平就曾給予建議，「復健的時候不要想太多，身體健康最重要。」

能獲得林岳平青睞，林振瑋相當開心，他希望接下來能繼續加強控球，並提升變化球的穩定性。（編輯：管中維）1111020