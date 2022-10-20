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U23世界盃台抗韓 教頭謝承勳：留意前2棒腳程快

2022/10/20 19:38
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（中央社記者黃巧雯台北20日電）U23世界盃棒球賽複賽今天登場，台灣隊首戰晚間迎戰韓國，由投手莊昕諺先發。總教練謝承勳說，左投巴青少、王彥程將在牛棚待命，並提醒球隊注意韓國隊前2棒腳程快、會偷點。

U23世界盃棒球賽今天起在天母棒球場展開複賽賽程，台灣隊晚間出戰韓國隊，由投手莊昕諺扛起先發重任，而打線略微調整，楊竣翔原本從第8棒，改打第5棒，而目前打點暫居全隊第2的紀慶然，則在板凳待命。

謝承勳賽前接受媒體聯訪時表示，主要考量楊竣翔近況不錯，至於紀慶然此役未先發，則是希望關鍵時刻能借重紀慶然打點能力。

謝承勳指出，除了安排投手莊昕諺先發外，另2名左投也會在牛棚待命，且必須特別留意韓國隊前2棒腳程快、會偷點，盡量不要讓他們上壘。

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談到韓國隊先發投手金到泫（Kim Dohyun，音譯），謝承勳指出，觀察金到泫球速約141至143公里，會用變化球引誘打者，但保送率也較高，因此已提醒打者耐心選球、不要追打壞球。

台灣、韓國預賽都5戰全勝，且都帶著2勝晉級複賽，今天獲勝隊伍，將在冠軍戰門票之爭占上風。謝承勳希望能拿下此役勝利，「當作最後一場比賽來看，（勝利）先拿起來，比較沒壓力。」（編輯：管中維）1111020

謝承勳
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