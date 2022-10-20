U23世界盃棒球賽對韓國 莊昕諺扛先發

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U23世界棒球賽20日起展開複賽賽程，台灣隊晚間將出戰韓國隊，並由樂天桃猿隊投手莊昕諺擔任先發。圖為16日莊昕諺迎戰日本隊。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）U23世界盃棒球賽今天起在天母棒球場展開複賽賽程，台灣隊晚間將出戰韓國隊，兩隊預賽都是5戰全勝，台灣隊將由樂天桃猿隊投手莊昕諺扛起先發重任。

U23世界盃棒球賽預賽告一段落，6隊晉級複賽隊伍出爐，A組分組第一的台灣隊帶著2勝晉級，分組第2的日本隊帶著1勝1敗，分組第3的哥倫比亞則帶著2敗挺進複賽（超級循環賽）。B組龍頭韓國隊同樣帶著2勝前進複賽，而墨西哥、澳洲各帶著1勝1敗、2敗晉級。

昨天剛度過22歲生日的莊昕諺今天在與韓國隊一役中將掛帥先發，韓國隊則派出韓職SSG登陸者投手金到泫（Kim Dohyun，音譯）應戰。

莊昕諺這次U23世界盃預賽曾對日本隊中繼2局無失分，表現亮眼，且沒被敲出安打，僅投出1次保送，飆出5次三振，拿下勝投。

台灣接下來複賽第2、3戰將依序出戰墨西哥隊和澳洲隊，爭取複賽前2名、前進冠軍戰的機會。（編輯：張雅淨）1111020