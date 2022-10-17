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U23世界盃日本隊小球戰術少 教頭：不改變不行

2022/10/17 19:17（10/17 19:31 更新）
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U23世界盃棒球賽台灣隊16日擊敗日本隊，日本隊總教練石井章夫點名對中繼投手莊昕諺印象最深刻；本屆日本隊小球戰術少、全力揮擊打者多，石井章夫直言，「日本非改變不行」。圖為日本隊17日與哥倫比亞隊交手畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月17日
U23世界盃棒球賽台灣隊16日擊敗日本隊，日本隊總教練石井章夫點名對中繼投手莊昕諺印象最深刻；本屆日本隊小球戰術少、全力揮擊打者多，石井章夫直言，「日本非改變不行」。圖為日本隊17日與哥倫比亞隊交手畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月17日
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（中央社記者謝靜雯台中17日電）U23世界盃棒球賽台灣隊昨天擊敗日本隊，日本隊總教練石井章夫今天點名對中繼投手莊昕諺印象最深刻；這屆日本隊不像過去小球戰術多，石井章夫點出：「日本不改變不行。」

U23世界盃棒球賽台灣隊昨天以3比1擊敗日本隊，先發投手林振瑋飆速159公里，中繼投手莊昕諺、後援投手莊陳仲敖依序登板，好投壓制日本隊打線，3名投手聯手賞給日本12次三振。

石井章夫今天受訪表示，林振瑋球速很快，身材又很高，但因為上屆亞錦賽面對同樣速球派的投手劉致榮、吃足苦頭，所以有特別針對打速球訓練，「偶爾」還是可以打到球。

對於第2任投手莊昕諺印象最深刻，莊昕諺連續三振5名日本打者，石井章夫表示，變化球和控球都很好，並不好對付。

此次日本隊球風跟過往外界的印象不同，台灣隊總教練謝承勳也曾提到，日本隊小球戰術少、全力揮擊打者多。石井章夫直言，亞洲過去多用小球戰術，但趨勢是要變成更有力量的打者，「日本非改變不行」。

日本隊此次以全社會人球員組隊參賽，石井章夫表示，想要提升除了技術，大數據也是重要的輔助，美國是重視大數據的國家，現在從日本社會人隊開始，也是一個可以改變的好時間點，「數據一定要精準，也才可以讓球員心服口服」，此次日本代表隊技術、心理、醫療、數據4個領域的專家都有來台灣。（編輯：管中維）1111017

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