U23世界盃台灣隊守備失誤 0比4落後韓國

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U23世界盃棒球賽台灣隊20日複賽迎戰韓國隊，台灣2局上守備出現失誤加上投手遇亂流，讓韓國球員靠保送、觸身球、犧牲觸擊和安打，單局拿下4分。圖為韓國球員回防撲壘，台灣隊王騰玉（白衣者）刺殺不及。中央社記者裴禛攝 111年10月20日

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）U23世界盃棒球賽複賽今天登場，台灣隊2局上守備出現2次失誤，加上投手莊昕諺遭遇亂流，讓韓國隊靠著保送、觸身球、犧牲觸擊和安打，單局得4分，2局上結束台灣隊0比4落後。

U23世界盃棒球賽今天起在天母棒球場展開複賽賽程，台灣隊、韓國隊預賽都拿下5連勝，維持不敗之身，且均帶著2勝晉級複賽。

台灣隊晚間迎戰韓國隊關鍵一役，派出樂天桃猿隊投手莊昕諺先發，而韓國隊則由韓國隊投手金到泫（Kim Dohyun，音譯）主投。（編輯：管中維）1111020

第4屆U23世界盃棒球賽複賽賽程在天母球場展開，台灣隊20日晚間出戰韓國隊，韓國方面由韓職SSG登陸者隊投手金到泫（Kim Dohyun，音譯）先發登板。中央社記者張新偉攝 111年10月20日

U23世界盃棒球賽複賽20日晚間由台灣隊出戰韓國隊，台灣2局上守備失誤，加上投手莊昕諺遇亂流，讓韓國隊單局攻下4分，場邊休息區的韓國球員士氣大振。中央社記者裴禛攝 111年10月20日