U23世界盃日本純業餘球員參賽 目標放眼未來

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（中央社記者謝靜雯台中15日電）U23世界盃棒球賽日本隊此次以純業餘球員組隊參賽，但在選材組訓上不是那麼順利，此批球員幾乎沒有國際賽經驗，總教練石井章夫認為，日本隊是挑戰者，希望讓球員成長、放眼未來。

U23世界盃棒球賽日本隊此次由全社會人球隊組成，總教練石井章夫解釋，職棒二軍還有行程，大學隊也有賽事，如果要像前幾次這樣整合不太可能，全社會人組隊來參賽，對他們來說也是很好的機會、讓他們成長。

日本隊此次僅帶8名投手，在選材組訓過程中也有遇到困難，部分社會人球隊母公司因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考量，不希望球員海外出差，所以只能從願意讓球員出國的企業中選擇不錯的球員。

此批球員都很年輕，剛進到社會人隊1、2年，幾乎都沒有國際賽經驗，很多人甚至是首次出國，護照都是新的，石井章夫表示，帶這批球員來打世界盃也是嘗試和挑戰。

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集訓3天就來台參賽，石井章夫提到，不僅是台灣球隊，很多中南美洲球隊速度和力量都很好，「我們是挑戰者，希望藉由這項比賽讓球員成長、放眼未來，可以找出未來國家隊的可用之兵。」

此次投手群中，昨天對德國隊的先發投手富田蓮、今天對委內瑞拉的先發投手藤村哲之都是被看好有機會獲得日職青睞的左投手，片山樂生、權田琉成則是明年選秀潛力被看好的投手。（編輯：卞金峰）1111015