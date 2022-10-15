U23世界盃徐基麟後援勝 教頭盼打擊再調整

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（中央社記者謝靜雯台中15日電）U23世界盃棒球賽台灣隊今天與德國隊交手，投手賴延峰、徐基麟聯手壓制，僅讓德國隊打出2支安打，順利拿下預賽2連勝。但總教練謝承勳表示，打擊的部分，希望可以調整更好。

U23世界盃棒球賽台灣隊今天在台中洲際棒球場迎戰德國隊，台灣隊先發投手賴延峰總計投3.1局僅被敲出1支安打、飆出7次三振，投出2次保送，沒有失分，展現壓制力。

徐基麟4局1人出局後登板後援，投3.2局僅被敲出1支安打，投出1次三振、1次保送，也沒有失掉分數，壓制德國隊打線，拿下勝投。

台灣隊1局靠著陳聖平適時安打先馳得點，3局再拿1分，6局紀慶然適時安打替球隊多添保險分。

謝承勳賽後受訪表示，今天投手群表現沒有問題，但打擊的部分還需要調整，團隊敲出5支安打，會針對情蒐給的報告分析研究，希望攻擊可以做得更好。

台灣隊2棒打者曾宸佐單場敲出2支二壘打，曾宸佐表示，上一場比賽打得有點綁手綁腳，這場比賽抓直球攻擊，喜歡的球來全力揮擊，也有不錯結果。

台灣隊野手羅暐捷2局選到保送上壘、盜壘撞到左腳膝蓋，馬上送醫檢查。謝承勳表示，第一時間詢問球員狀況回覆沒有問題，也希望不要有太大的影響。（編輯：管中維）1111015