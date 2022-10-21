更多編輯台推薦新聞：
九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷
國際

英相特拉斯上任6週下台來龍去脈一次看 施政頻碰壁成致命傷

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
「大嘻哈時代」奪綜藝節目 金鐘節目類得獎名單一次看
首頁 / 運動
U23棒球世界盃
新聞專題
U23棒球世界盃1/91
首頁 / 運動

U23世界盃棒球賽台灣延長賽不敵墨西哥 無緣冠軍戰

2022/10/21 22:03（10/21 22:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
U23世界盃棒球賽21日複賽台灣隊不敵墨西哥隊吞敗。圖為5局下台灣隊王騰玉（左）觸擊失敗，錯失得分良機。中央社記者王騰毅攝 111年10月21日
U23世界盃棒球賽21日複賽台灣隊不敵墨西哥隊吞敗。圖為5局下台灣隊王騰玉（左）觸擊失敗，錯失得分良機。中央社記者王騰毅攝 111年10月21日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北21日電）U23世界盃棒球賽台灣複賽第2戰與墨西哥隊交手，兩隊7局打完1比1僵持不下，墨西哥隊8局上先拿1分，8局下台灣隊沒能追回分數，以1比2吞下複賽2連敗，確定無緣晉級冠軍戰。

U23世界盃棒球賽超級循環賽複賽，台灣昨天不敵韓國隊，戰績2勝1敗，今天在天母棒球場與墨西哥交手，派出低肩側投手陳宇宏先發。

台灣隊開賽就有攻勢，1局曾宸佐率先敲出安打，但在壘間出局，2人出局後李亦崴敲出安打，曾頌恩二壘打送回團隊第一分。

陳宇宏前4局雖然都有讓墨西哥隊上壘，但力守不失分，5局上被首名打者敲出安打退場，莊陳仲敖接手中繼，1人出局後接連被敲2支安打失掉1分，這1分算在陳宇宏身上，接著捕手守備失誤讓跑者上到二、三壘，2人出局後故意四壞保送4棒打者，再飆出三振、沒有多掉分數。

台灣隊2到6局都沒有拿下分數，7局一度攻占滿壘，但缺乏關鍵一擊，兩隊7局打完1比1僵持不下，突破僵局制延長賽第8局，墨西哥隊8局上2人出局後靠著安打拿下1分。

8局下台灣隊靠著犧牲觸擊攻佔二、三壘，曾頌恩獲得故意四壞保送，但缺適時一擊，複賽吞下2連敗、確定無緣冠軍戰。

陳宇宏今天先發投4局被敲6支安打，投出3次三振、1次保送，失掉1分責失分、無關勝敗；莊陳仲敖中繼投3局被敲3支安打，投出7次三振、無失分，徐基麟後援1局被敲1支安打，失掉1分非責失分。（編輯：屈享平）1111021

台灣投手莊陳仲敖（前）中繼登板化解失分危機，振臂吶喊。中央社記者王騰毅攝 111年10月21日
台灣投手莊陳仲敖（前）中繼登板化解失分危機，振臂吶喊。中央社記者王騰毅攝 111年10月21日
U23世界盃棒球賽21日由中華隊對上墨西哥，中華隊曾頌恩（白衣）1局下半敲出二壘安打帶1分打點，替球隊取得領先。中央社記者王騰毅攝 111年10月21日
U23世界盃棒球賽21日由中華隊對上墨西哥，中華隊曾頌恩（白衣）1局下半敲出二壘安打帶1分打點，替球隊取得領先。中央社記者王騰毅攝 111年10月21日
延伸閱讀
王彥程U23飆最速148公里 對韓失分不甘心天氣不穩 U23世界盃22日台澳戰提前至下午4時U23韓國教頭解釋戰術 談棒球是越打越難的運動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
U23韓國小球戰術多 日教頭認為強力棒球更有趣