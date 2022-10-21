U23世界盃棒球賽台灣延長賽不敵墨西哥 無緣冠軍戰

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）U23世界盃棒球賽台灣複賽第2戰與墨西哥隊交手，兩隊7局打完1比1僵持不下，墨西哥隊8局上先拿1分，8局下台灣隊沒能追回分數，以1比2吞下複賽2連敗，確定無緣晉級冠軍戰。

U23世界盃棒球賽超級循環賽複賽，台灣昨天不敵韓國隊，戰績2勝1敗，今天在天母棒球場與墨西哥交手，派出低肩側投手陳宇宏先發。

台灣隊開賽就有攻勢，1局曾宸佐率先敲出安打，但在壘間出局，2人出局後李亦崴敲出安打，曾頌恩二壘打送回團隊第一分。

陳宇宏前4局雖然都有讓墨西哥隊上壘，但力守不失分，5局上被首名打者敲出安打退場，莊陳仲敖接手中繼，1人出局後接連被敲2支安打失掉1分，這1分算在陳宇宏身上，接著捕手守備失誤讓跑者上到二、三壘，2人出局後故意四壞保送4棒打者，再飆出三振、沒有多掉分數。

台灣隊2到6局都沒有拿下分數，7局一度攻占滿壘，但缺乏關鍵一擊，兩隊7局打完1比1僵持不下，突破僵局制延長賽第8局，墨西哥隊8局上2人出局後靠著安打拿下1分。

8局下台灣隊靠著犧牲觸擊攻佔二、三壘，曾頌恩獲得故意四壞保送，但缺適時一擊，複賽吞下2連敗、確定無緣冠軍戰。

陳宇宏今天先發投4局被敲6支安打，投出3次三振、1次保送，失掉1分責失分、無關勝敗；莊陳仲敖中繼投3局被敲3支安打，投出7次三振、無失分，徐基麟後援1局被敲1支安打，失掉1分非責失分。（編輯：屈享平）1111021

台灣投手莊陳仲敖（前）中繼登板化解失分危機，振臂吶喊。中央社記者王騰毅攝 111年10月21日