U23韓國教頭解釋戰術 談棒球是越打越難的運動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

U23世界盃棒球賽韓國隊（圖）20日複賽交手台灣隊，韓國小球戰術不斷，韓國總教練李淵守21日受訪表示，主要是這批球員擅長長打的比較少。圖為韓國球員20日出賽畫面。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月21日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北21日電）U23世界盃棒球賽台灣昨天與韓國交手，韓國小球戰術不斷，韓國隊總教練李淵守說，主要是這批球員擅長長打的比較少，也提到「棒球是越打越難的運動」，抱持學習心態打國際賽。

台灣隊昨天與韓國隊交手，韓國隊2局靠著失誤、強迫取分戰術搶分，最終以6比2贏球，小球戰術多、與過往韓國隊給人的印象不同。

韓國隊總教練李淵守表示，這次選手組成是擅長長打的比較少，短打策略上較多，主要是符合這批選手的身材和技術規劃，至於換投頻繁，李淵守提到，此次帶11名投手來，賽前就已經擬定這樣的調度，不是因為戰況特別改變。

韓國昨天團隊僅敲出4支安打，安打數比台灣少1支，李淵守表示，要得分不一定要靠安打，可以靠一些戰術取得分數。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

李淵守說，無論是對台灣或者日本，戰術上都差不多，最重要的是不要出現失誤，預賽日本也是因為失誤輸球，「這件事應證了，守備不要失誤很重要，面對實力相當的球隊、守備更需要特別注意。」

李淵守提到，目前球隊還在打季後賽，不一定都同意放人，但已經盡量把可以選擇最好的陣容帶來參賽，也特別強調，「棒球是越打越難的運動，每一場都想要把握住，抱持學習的心態來參加每一場國際賽。」（編輯：張芷瑄）1111021