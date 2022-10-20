U23世界盃棒球賽複賽 台灣2比6不敵韓國吞首敗[影]

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U23世界盃棒球賽台灣隊20日複賽迎戰韓國隊，台灣2局上守備出現失誤加上投手遇亂流，讓韓國球員靠保送、觸身球、犧牲觸擊和安打，單局拿下4分。圖為韓國球員回防撲壘，台灣隊王騰玉（白衣者）刺殺不及。中央社記者裴禛攝 111年10月20日

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣隊今天在U23世界盃棒球賽複賽與韓國隊交手，第2局單局2次失誤、掉4分種下敗因，儘管安打比對手多1支，但攻勢未能串連，最終以2比6輸球，吞下這屆賽事首敗。

U23世界盃棒球賽今天起在天母棒球場展開複賽賽程，台灣隊、韓國隊在複賽首戰碰頭，兩隊預賽都5戰全勝，且均帶著2勝晉級複賽。

台灣隊與韓國隊關鍵一役，由昨天剛過22歲生日的樂天桃猿隊莊昕諺扛起先發重任，莊昕諺開賽連續解決4名打者，2局上游擊手林岳谷守備發生失誤，讓韓國隊趁機攻占二壘，而莊昕諺隨後控球出現狀況，韓國隊靠著保送、觸身球，攻占滿壘，孫晟賓敲安先送回第一分，韓國隊突襲短打，造成投手失誤，再添2分。

莊昕諺僅投1.1局就退場，王彥程登板救火，韓國隊隨後再靠著成功犧牲觸擊，將比分拉開至4比0。

台灣隊2局下展開反攻，楊竣翔、顏國晉安打帶動攻勢，靠著暴投，楊竣翔跑回本壘得分，林岳谷敲出安打帶有1分打點，追成2比4。

韓國隊4局上攻勢再起，王彥程掉1分後，徐基麟登板飆出三振，化解失分危機。

台灣隊第4、5局都有攻占得點圈，但都空手而歸，韓國隊6局上追加1分保險分，台灣隊後續未能逆轉，最終以2比6落敗；台灣隊打線全場擊出5安打，比韓國隊還多1支，台灣隊合計動用6名投手，都未能拿下勝利。

台灣隊複賽首戰輸球後，接下來第2、3戰將依序與墨西哥隊和澳洲隊交手，繼續爭取複賽前2名、前進冠軍戰的機會。（編輯：管中維）1111020

影片來源：WBSC

U23世界盃棒球賽台灣隊20日晚間複賽在天母球場出戰韓國隊，台灣隊球員敲出安打後，在休息區的隊友也全力吶喊助威、拉抬氣勢。中央社記者張新偉攝 111年10月20日

U23世界盃棒球賽20日持續進行複賽賽程，台灣隊晚間出戰韓國隊，4局下，韓國化解台灣一、三壘有人危機後，選手在場中振臂吶喊。中央社記者張新偉攝 111年10月20日

U23世界盃棒球賽複賽20日在天母棒球場展開，台灣隊晚間出戰韓國隊，台灣2局上半丟4分，下半局靠著暴投和林岳谷安打，將比數追成2比4。圖為台灣球員陳聖平（下）安全上壘。中央社記者裴禛攝 111年10月20日

U23世界盃棒球賽複賽20日在天母球場登場，晚間台灣隊迎戰韓國隊，台灣2局上守備失誤，加上投手遭遇亂流，讓韓國單局攻下4分。圖為台灣隊林岳谷沒能接住飛球。中央社記者裴禛攝 111年10月20日

U23世界盃棒球賽複賽20日在天母棒球場登場，晚間由台灣隊出戰韓國隊，台灣終場以2比6不敵對手吞下敗戰。圖為韓國球員撲本壘前遭台灣選手王騰玉（右）刺殺出局。中央社記者裴禛攝 111年10月20日

2022第4屆U23世界盃棒球賽20日起在天母棒球場展開複賽賽程，台灣隊晚間出戰韓國隊，台灣選手敲安後，看台上的球迷也賣力吶喊助威。中央社記者張新偉攝 111年10月20日

U23世界盃棒球賽複賽賽程20日在天母棒球場登場，晚間由地主台灣隊出戰韓國隊，有球迷在外野揮舞大型中華民國國旗，賣力為台灣隊加油。中央社記者裴禛攝 111年10月20日

U23世界盃棒球賽複賽20日晚間在天母球場由地主台灣隊迎戰韓國隊，台灣4局上半由投手徐基麟登板中繼，遭韓國隊再攻下1分；4局結束時台灣暫時落後3分。中央社記者張新偉攝 111年10月20日

U23世界盃棒球賽20日起在天母棒球場展開複賽賽程，地主台灣隊晚間出戰韓國隊，林岳谷2局下擊出安打，帶有1分打點。中央社記者張新偉攝 111年10月20日

2022第4屆U23世界盃棒球賽20日進行複賽賽程，晚間地主台灣隊在天母球場迎戰韓國隊，投手王彥程2局登板中繼。中央社記者張新偉攝 111年10月20日

U23世界盃棒球賽複賽20日晚間由台灣隊出戰韓國隊，台灣2局上守備失誤，加上投手莊昕諺遇亂流，讓韓國隊單局攻下4分，場邊休息區的韓國球員士氣大振。中央社記者裴禛攝 111年10月20日