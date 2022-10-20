U23世界盃輸韓國 教頭謝承勳喊話：還有2場可拚

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣隊今天在U23世界盃棒球賽複賽首戰以2比6不敵韓國隊，台灣隊總教練謝承勳賽後信心喊話，除了要球員抬起頭外，也提醒球員還有2場可以拚。

U23世界盃棒球賽今天在天母棒球場展開複賽首日賽程，台灣隊、韓國隊首戰碰頭，兩隊預賽都是5戰全勝，且帶著2勝晉級複賽。

2局上台灣隊單局2次失誤，加上韓國隊兩度發動突襲短打、強迫取分成功，一口氣添得4分奠定勝基，台灣隊攻勢未能串連，最終以2比6落敗。

台灣隊此役啟用投手車輪戰，合計動用6名投手，包括莊昕諺、王彥程、徐基麟、郭定泓、游騰堯、巴青少。

謝承勳賽後接受媒體聯訪時坦言很可惜，球隊很多得點圈機會都未能把握，教練團後續會再檢討，儘管輸球，他依舊肯定選手都很拚，也提醒球員，「比賽7局制很快，一個失誤可能就會影響勝負」。

台灣隊吞下本屆首敗，謝承勳賽後邀集選手信心喊話，要選手們把頭抬起來。他說：「輸了1場，我們還有2場可以拚，過去就過去，回去好好休息、調整，自我反省就好。」

談到韓國隊第2局兩度突襲短打，謝承勳表示，場邊都有提醒選手留意對手會偷點，但投手未能注意，若後續兩隊還有機會交手，會再特別留意韓國隊前2棒。

台灣隊明天複賽第2戰將迎戰墨西哥隊，將派陳宇宏先發。謝承勳解釋，主要考量陳宇宏去年比賽對攻擊力很強的中南美洲打者投得還不錯，希望能藉由不同速度、節奏，讓對手打不好。

陳宇宏曾在這次預賽首戰對哥倫比亞隊先發，投4.1局失2分僅1分責失分，被敲3安打，無關勝敗。

截至目前為止，韓國隊複賽戰績3勝0敗，台灣隊、墨西哥、日本同為2勝1敗，而澳洲、哥倫比亞均是0勝3敗。（編輯：管中維）1111020