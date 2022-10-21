U23世界盃台灣對上墨西哥 投手陳宇宏先發

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）U23世界盃棒球賽台灣隊複賽首戰不敵韓國，今天與墨西哥交手，派出低肩側投手陳宇宏全力搶勝，總教練謝承勳坦言，這樣的安排是考量到陳宇宏對中南美洲球隊特別有一套。

U23世界盃棒球賽台灣隊預賽5戰全勝，帶著2勝晉級超級循環賽複賽，昨天複賽首戰以2比6不敵韓國隊，目前戰績2勝1敗，今天晚間7時將在天母棒球場迎戰墨西哥隊。

低肩側投手陳宇宏連2屆參加U23世界盃棒球賽，去年參賽對捷克和巴拿馬先發，都投滿6局、無責失分，拿下2勝，表現亮眼。

陳宇宏此次賽會開幕戰對哥倫比亞先發，總計投4.1局被敲3支安打，投出3次三振，失掉2分（1分責失分）、無關勝敗，球隊終場以6比2拿勝。

今天對上墨西哥，陳宇宏再度扛起先發重責，台灣隊總教練謝承勳坦言，有觀察到陳宇宏對中南美洲球隊特別有一套，去年在U23就表現的不錯，可以有效運用節奏擾亂打者。（編輯：陳政偉）1111021