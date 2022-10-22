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U23世界盃棒球賽 派火球男林振瑋對澳洲先發

2022/10/22 09:36
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）U23世界盃棒球賽台灣在複賽吞下2連敗，確定僅能爭最佳成績季軍，但每場比賽還是全力搶勝，今天與澳洲交手，派出火球男林振瑋先發。

U23世界盃棒球賽台灣預賽全勝，帶著2勝晉級超級循環賽複賽，複賽20日輸給韓國，昨天不敵墨西哥，吞下2連敗，也確定無緣冠軍戰，總教練謝承勳賽後表示，先不去管成績，後面的比賽還是要全力完成。

今天複賽最後一日賽程，台灣下午4時在天母棒球場與澳洲隊交手，將派出身高203公分的巨投林振瑋先發。

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林振瑋預賽也有一場先發出賽，對日本飆出生涯最速159公里，總計投3局被敲4支安打，投出3次三振、沒有四壞保送，失掉1分非責失分，好投壓制，幫助台灣以3比1拿下勝利。

林振瑋預賽的好表現也讓世界棒球經典賽台灣隊總教練林岳平看到，點名有機會將林振瑋放入大名單，林振瑋也明白自己除了球速外，還需要加強控球，並且提升變化球的穩定性。（編輯：李錫璋）1111022

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