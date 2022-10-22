U23世界盃韓國晉冠軍戰 教頭：值得紀念的一天

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U23世界盃棒球賽韓國22日複賽最後一戰與哥倫比亞交手，兩隊攻勢往來，韓國隊延長賽8局靠著再見野手選擇以5比4拿勝、晉級冠軍戰。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月22日

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）U23世界盃棒球賽韓國複賽最後一戰與哥倫比亞交手，兩隊攻勢往來，韓國隊延長賽8局靠著再見野手選擇以5比4拿勝、晉級冠軍戰，是隊史最佳成績，總教練李淵守直言是值得紀念的一天。

U23世界盃棒球賽超級循環賽複賽，韓國今天與哥倫比亞交手，哥倫比亞1局有攻勢，靠著接連安打先馳得點，4局上再靠著波爾列達（Jorge Puerta）陽春砲取得2比0領先。

韓國隊4局下追分，靠著單局4支安打攻下3分、翻轉戰局，哥倫比亞5局上再添1分、3比3扳平比數，兩隊7局各拿1分，7局打完4比4僵持不下。

突破僵局制延長賽8局上，韓國隊投手李俊浩穩守不失分，8局下韓國隊靠著再見野手選擇拿下關鍵勝利、晉級冠軍戰，也改寫隊史U23最佳成績，過去最佳成績是季軍。

韓國隊總教練李淵守表示，可以一路打進冠軍戰， 主要是大家氣氛很和諧，不管教練團還是選手都會一起嘻笑打鬧、玩得很開心。

韓國隊昨天不敵日本隊、賽後氣氛不太好，李淵守也透露，賽後沒有急著跟球員檢討什麼，今天賽前有鼓勵球員，目前為止表現很好，棒球比賽沒有一直贏的，今天的比賽比前面幾場更重要，要好好集中在這場比賽、不要一直去想昨天的失敗。

8局下打出滾地球、讓韓國隊靠著再見野手選擇跑回致勝分的宋承桓，預賽曾經對古巴打出再見滿貫砲，但複賽前2戰打擊沒有表現，李淵守也表示，宋承桓是很會把握機會的球員，不會因為狀況不好就不用他，教練團很信任他。（編輯：陳政偉）1111022