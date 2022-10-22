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U23世界盃日本晉級冠軍戰 台墨打季軍戰

2022/10/22 16:25（10/22 16:36 更新）
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2022第4屆U23世界盃棒球賽複賽22日持續展開，日本隊（圖）下午以4比2擊敗墨西哥隊順利拿勝，球員賽後在場中脫帽致意。中央社記者趙世勳攝 111年10月22日
2022第4屆U23世界盃棒球賽複賽22日持續展開，日本隊（圖）下午以4比2擊敗墨西哥隊順利拿勝，球員賽後在場中脫帽致意。中央社記者趙世勳攝 111年10月22日
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）U23世界盃棒球賽日本複賽以4比2擊敗墨西哥，3度參賽都闖進冠軍戰，將與韓國爭冠，也確定台灣隊季軍戰的對手是墨西哥，日本隊總教練石井章夫給選手到目前為止表現打100分。

U23世界盃棒球賽複賽今天韓國擊敗哥倫比亞、晉級冠軍戰，日本隊靠著投手片山樂生5局無失分、先發好投壓制，率隊以4比2擊敗墨西哥晉級。

日本隊於2016年首屆U23世界盃棒球賽拿下冠軍，2018年冠軍戰不敵墨西哥、拿下亞軍，上一屆沒有參賽，今年再度闖進冠軍戰，力拚隊史第2冠。

日本隊總教練石井章夫表示，從預賽到現在，希望做到積極攻擊的球風，選手也都有發揮，今天比賽前半段先發投手展現壓制力，比賽後半段才被對手追回2分，但棒球比賽本來就是有來有往。

日本昨天複賽以2比1擊敗韓國隊，明天冠軍戰將再與韓國隊碰頭，石井章夫表示，會把狀況最好的選手排出來，昨天戰況很緊張，相信明天也會是比分蠻接近的比賽。

此次日本隊不走小球球風，希望展現「強力棒球」，石井章夫表示，目前為止給選手表現打100分，明天冠軍戰還是會全力以赴。（編輯：張芷瑄）1111022

石井章夫
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