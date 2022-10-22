U23世界盃台墨爭季軍 火球男李晨薰先發

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）U23世界盃棒球賽台灣明天將與墨西哥爭季軍，台灣隊派出陣中另一名火球男李晨薰先發、全力搶勝，也希望打線能夠甦醒、給予火力支援。

U23世界盃棒球賽台灣隊複賽打擊發揮不如預期，接連輸給韓國、墨西哥、澳洲，吞下3連敗，過去U23世界盃台灣隊史最佳成績為第5名，此次晉級4強已經是隊史最佳，明天與墨西哥隊爭季軍，希望能再推進最佳成績紀錄。

台灣隊複賽第2戰與墨西哥隊交手其實有贏球機會，但缺適時一擊，延長賽第8局以1比2吞敗，明天交手也期待打線能夠甦醒、給投手群更多火力支援。

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季軍戰將於明天下午2時30分在天母棒球場舉行，台灣隊派出李晨薰先發。李晨薰預賽對委內瑞拉先發，投2局飆出生涯最速154公里，面對委內瑞拉陣中不少有小聯盟資歷的打者，仍然有一定壓制力，被敲出4支安打，投出2次三振，失掉1分責失分、無關勝敗。

李晨薰也被看好具有旅外實力，先前因傷動刀，傷癒回到投手丘也投回動刀前的球速和水準，國際賽舞台把握機會表現，希望能投出身價。（編輯：吳協昌）1111022