郭泓志用單局7保送當例子 林振瑋：有被安慰到

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U23世界盃棒球賽台灣隊22日複賽最後一戰與澳洲隊交手，台灣隊派出身高203公分的巨投林振瑋（圖）先發，首局控球有狀況，賽後難忍情緒落淚，舅舅郭泓志用自己「單局投過7保送」勉勵他，林振瑋笑說，某種層面有被安慰到。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月23日

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）U23世界盃棒球賽台灣隊巨投林振瑋昨天先發有狀況，賽後難忍情緒落淚，舅舅郭泓志用自己「單局投過7保送」勉勵他，林振瑋笑說，某種層面有被安慰到，但還是希望可以更好。

U23世界盃棒球賽台灣隊昨天複賽最後一戰與澳洲隊交手，台灣隊派出身高203公分的巨投林振瑋先發，首局控球有狀況，單局投出5次死四球，投0.2局失掉2分退場，賽後出席記者會自責落淚。

林振瑋的舅舅、具旅美資歷的退役球星郭泓志昨天也有到場觀賽，林振瑋退場後，郭泓志有安慰他。林振瑋表示，舅舅有提醒一些可以注意的小細節，還有球場上心理層面的調整，「每一球都當作兩好球丟，每一場當作最後一場、每一顆都要全力以赴。」

郭泓志也用自己例子勉勵他：「我還投過單局7保送。」林振瑋笑說，聽到舅舅這樣講，某些層面應該算是有被安慰到，昨天狀況真的不是很好，但那是昨天的事了，不要再把不好的想法放在腦海裡面，就讓它過去。

昨天林振瑋在賽後記者會難過落淚，他坦言一度想過不要出席記者會，怕情緒會影響到，「但還是要面對，面對後才可以迎接下一個挑戰，不可能每次都如自己所願」。

林振瑋表示，昨天回到飯店後有看一下影片，「心情滿複雜的，怎麼會丟成這樣」，但不會替自己找藉口，失敗就要去面對。（編輯：張雅淨）1111023