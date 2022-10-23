更多編輯台推薦新聞：
金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目
娛樂

金鐘得獎名單／陳亞蘭謝盈萱摘男女主角 斯卡羅抱走最佳戲劇節目

圖輯／劉品言金鐘紅毯大方露出側身線條 蔡淑臻水藍色禮服典雅亮相
娛樂

圖輯／劉品言金鐘紅毯大方露出側身線條 蔡淑臻水藍色禮服典雅亮相

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽
政治

九合一選舉抽籤 全台縣市長參選人號次一覽

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

中共20大專題》習近平三任總書記 李強行情暴跌後翻紅穩坐總理寶座

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
疫情連4天低於4萬例 指揮中心：可望脫離高原期
首頁 / 運動
U23棒球世界盃
新聞專題
U23棒球世界盃
首頁 / 運動

U23台灣投手群防禦率亮眼 捕手張翔是關鍵之一

2022/10/23 15:07（10/23 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
U23世界盃棒球賽台灣隊此次投手群表現亮眼，8戰打完團隊防禦率僅1.38，投手教練郭勇志點名投手群進步多，捕手張翔（圖）也是隱藏版功臣。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月23日
U23世界盃棒球賽台灣隊此次投手群表現亮眼，8戰打完團隊防禦率僅1.38，投手教練郭勇志點名投手群進步多，捕手張翔（圖）也是隱藏版功臣。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）U23世界盃棒球賽台灣隊此次投手群表現亮眼，8戰打完團隊防禦率僅1.38，投手教練郭勇志點名投手群進步多，也提到投手群表現亮眼的關鍵之一，捕手張翔也是隱藏版功臣。

U23世界盃棒球賽台灣隊此次預賽5戰打完，投手群僅失7分（5分責失分），團隊防禦率1.03，加上複賽3場比賽，目前8戰打完，投手團隊防禦率僅1.38、表現亮眼。

台灣隊投手教練郭勇志提到，低肩側投手陳宇宏從集訓階段就滿穩定的，具有旅日資歷的投手王彥程，看得出來他進到代表隊後有一點壓力，也想要表現給球團看，但還有一些地方可以調適更好。

此次投手群的驚奇是樂天桃猿隊投手莊昕諺，郭勇志表示，會把莊昕諺選進代表隊，主要是欠缺先發投手人選，莊昕諺今年在二軍投得不錯，打完一整季也沒有疲勞的狀態，「他是第一次當國手，也可以感受到他強烈的企圖和渴望，很珍惜這次的機會。」

郭勇志提到林振瑋進步多，林振瑋具有身材和球速的優勢，進到代表隊後幫他微調準備動作，對控球修正有幫助，最讓郭勇志感到欣慰的是，有些球員面對變動不太敢嘗試，「他是可以接受的、也勇於嘗試」，林振瑋的身材比較單薄，如果肌肉量增加，球速的提升會很恐怖。

至於此次擔任「拆彈組」的徐基麟表現沒話講，郭勇志點出他的控球好、球的品質不錯，處理短打的守備也好，「教練團把他當拆彈組唯一選擇。」

投手群本來就有不錯的能力，但可以在場上有這麼好的發揮，郭勇志指出隱藏版的關鍵人物、捕手張翔，在帶領投手方面展現很好的能力，投手投不好的球他都可以接得很好，讓投手在場上更放心，如果經驗再磨練，加上打擊上的提升，還會有很大的發揮空間。（編輯：張雅淨）1111023

郭勇志
U23徐基麟具「拆彈」 特質 因為在意渴望所以落淚 永田颯太郎獲日職指名 郭勇志透露：他是練球狂
林振瑋
郭泓志用單局7保送當例子 林振瑋：有被安慰到 U23台灣複賽3戰僅拿3分 將強化攻擊熱點和選球
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀