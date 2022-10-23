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U23世界盃季軍戰 陳聖平3打點台灣領先墨西哥

2022/10/23 16:37（10/23 16:46 更新）
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2022第4屆U23世界盃棒球賽23日下午台灣隊與墨西哥隊爭奪季軍，台灣隊派出陣中另一名「火球男」李晨薰先發，全力搶勝。中央社記者趙世勳攝　111年10月23日
2022第4屆U23世界盃棒球賽23日下午台灣隊與墨西哥隊爭奪季軍，台灣隊派出陣中另一名「火球男」李晨薰先發，全力搶勝。中央社記者趙世勳攝　111年10月23日
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（中央社記者謝靜雯台北23日電）U23世界盃棒球賽季軍戰，台灣隊與墨西哥隊交手，台灣隊先發投手李晨薰首局失掉1分、越投越穩，陳聖平敲2安、包辦3分打點，4局打完台灣隊3比1領先。

U23世界盃棒球賽季軍戰在天母棒球場舉行，台灣隊今天與墨西哥隊交手，台灣隊派出陣中火球男李晨薰先發，李晨薰開賽稍微有狀況，先被敲出安打，跑者靠著野手選擇、犧牲觸擊攻占得點圈，李晨薰暴投失掉1分。

台灣隊2局有攻勢，曾頌恩率先敲出安打、短打推進，再靠著陳聖平二壘打送回追平分。台灣隊3局曾宸佐敲出內野安打、靠著野手選擇攻占一、二壘，短打推進上到二、三壘，曾頌恩獲得故意四壞保送，陳聖平再補上安打，一棒2分幫助球隊超前比數。（編輯：張雅淨）1111023

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