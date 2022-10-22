U23世界盃台灣全場僅1安遭澳洲完封 吞複賽3連敗[影]

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U23世界盃棒球賽複賽，台灣隊22日下午在天母棒球場迎戰澳洲隊，由「火球男」林振瑋（圖）扛起先發重任。中央社記者趙世勳攝 111年10月22日

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）U23世界盃棒球賽台灣今天與澳洲隊交手，台灣隊先發投手林振瑋今天控球有狀況，開賽投了5次四死球送分，台灣隊團隊僅敲出1支安打，終場以0比3吞下複賽3連敗。

U23世界盃棒球賽台灣隊昨天不敵墨西哥隊後，就確定無緣冠軍戰，冠軍戰組合是日本和韓國，台灣和墨西哥將在季軍戰再碰頭，今晚台灣與澳洲隊的比賽無關晉級。

台灣今天派出身高203公分的巨投林振瑋先發，但控球出狀況，開賽先投出四壞保送、觸身球保送，暴投讓跑者上到二、三壘，1人出局後再投出四壞保送讓對手攻佔滿壘，2人出局後連續投出2次四壞保送、送給澳洲隊2分，1局沒有投完提前退場。

台灣隊換上賴延峰接替投球，用三振取得第3個出局數。賴延峰中繼投3.1局沒被敲出安打、無失分，5局王彥程接手登板，被敲2支安打再掉1分，郭定泓後援投2局飆出5次三振、沒有多掉分數。

台灣隊首名打者曾宸佐就敲出安打上壘，但攻勢沒有延續，打線受制，全場也只出現這支安打，沒能拿下分數，吞下敗仗。

台灣隊將於明天下午2時30分在天母棒球場與墨西哥打季軍戰，力拚推進U23世界盃隊史最佳成績。（編輯：吳協昌）1111022