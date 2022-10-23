U23徐基麟具「拆彈」 特質 因為在意渴望所以落淚

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U23世界盃棒球賽投手徐基麟（中）此次專職「拆彈」任務，21日對墨西哥後援掉分後難過落淚，隊友看到他哭也眼眶泛淚安慰他「一起扛」。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年10月23日

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）U23世界盃棒球賽投手徐基麟此次專職「拆彈」任務，21日對墨西哥後援掉分後難過落淚，隊友看到他哭也眼眶泛淚安慰他「一起扛」，徐基麟笑說自己滿常哭的，很在意、渴望拿一個獎牌。

U23世界盃棒球賽投手徐基麟此次擔任「拆彈」任務，對委內瑞拉比賽突破僵局制後援登板、1分未失，幫助球隊守住勝利，複賽對墨西哥隊又在延長賽登板，但失掉1分、球隊最終吞敗。

徐基麟對墨西哥隊失分退場後也自責落淚，他提到，「隊友看到我哭，大家也眼眶微微泛淚」，隊友也安慰他不要什麼都想著自己扛，「勝負大家一起扛。」

徐基麟三級棒球階段也有不少國際賽經驗，他表示，國際賽有時候也需要一點運氣，表現不好時多少會有批評的聲音，但面對不理性的批評，也會鼓勵隊友不要往心裡去，這樣會讓自己想太多。

徐基麟自曝「情感豐沛」，國小打威廉波特敗部比賽輸球被淘汰也有哭，他笑說，「加上這次比賽應該有哭4次吧！因為很在意，真的很想要拿個獎牌。」

徐基麟過去多是先發調整，教練郭勇志表示，集訓階段就有發現徐基麟控球好、球的品質不錯，處理短打的守備也好，集訓期讓他嘗試「拆彈」的角色也有不錯的效果，「教練團把他當拆彈組唯一選擇。」（編輯：張雅淨）1111023