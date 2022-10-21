王彥程U23飆最速148公里 對韓失分不甘心

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）U23世界盃棒球賽台灣昨天與韓國交手，左投王彥程2局危機時登板止血，4局續投失1分，飆生涯最速148公里。他今天坦言走下場時有點不甘心，如果不要多掉1分，隊友會更好追分。

Ｕ23世界盃棒球賽台灣昨天複賽首戰與韓國交手，台灣隊2局有狀況，1人出局得點圈有人時， 王彥程接手中繼，韓國隊下強迫取分戰術跑回1分，這一分算在先發投手莊昕諺身上，王彥程接著三振抓到第3個出局數。

王彥程3局續投無失分，4局2人出局後接連投出2次保送、再被敲安打失掉1分退場，台灣終場以2比6吞敗；王彥程昨天中繼投2.1局被敲1支安打，投出2次三振、3次四壞保送，失掉1分責失分、無關勝敗。

王彥程今天受訪表示，2局登板化解危機，想著不要讓壘上跑者跑回來；面對韓國隊的小球戰術，王彥程也提到，亞洲球隊小球戰術本來就比較多，從小打球都有練，來得及就殺本壘，來不及就抓出局數。

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王彥程4局續投掉分，他說，退場時多少會有不甘心，但教練有說能投多少算多少，但還是覺得如果有好好守下那一分，會讓隊友追分更容易。

王彥程過去生涯最快球速147公里，昨天刷新生涯最速、飆出148公里。他表示，可能面對張力大的比賽潛能會被逼出來，日職樂天金鷲隊友有傳訊息跟他說「好帥喔」之類的，球隊防護員也很關心出賽狀況和表現。（編輯：管中維）1111021